PO IZVOLITVI

Janša ostro: »Levica se je danes ponovno naučila šteti, nekatera razmerja bolj jasna«

Janša po izvolitvi Stevanovića z ostrim komentarjem.
Janez Janša FOTO: Jože Suhadolnik
STA, A. G.
 10. 4. 2026 | 19:00
 10. 4. 2026 | 19:02
4:30
A+A-

Z izvolitvijo Zorana Stevanovića na čelo DZ se je po besedah prvaka SDS Janeza Janše izkazalo, da je zadnja štiri leta oblast imela koalicija, ki ne zna šteti. »Zato smo tudi tam, kjer smo,« meni. Ocenil je, da so »neka razmerja jasna«, a še ne popolnoma. Kaj bo iz tega, pa bo jasno v prihodnjih dneh, je dejal o oblikovanju nove koalicije. »Danes je bil dan, ko se je tranzicijska levica ponovno naučila šteti,« je po izvolitvi Stevanovića v izjavi v DZ dejal Janša. Kot pravi, upa, »da je to zaleglo«, kaj bo sledilo, pa bo odvisno od nadaljnjih postopkov.

Po njegovih besedah se namreč SDS v dneh od volitev ni ukvarjala z oblikovanjem koalicije, pač pa so želeli poskrbeti, da bi se slovenski pravniki in ljudje zavedali, kakšen je volilni sistem v državi. SDS je namreč podala več ugovorov na izide volitev v DZ zaradi domnevnih nepravilnosti. »Z oblikovanjem koalicije so se ukvarjali tisti, ki ne znajo šteti,« je še pristavil Janša. O tem, ali ostaja na stališču, da manjšinske vlade ne bo oblikoval, pa je odvrnil, da vsaj na začetku manjšinska vlada »ni možna«, ker da je za izvolitev mandatarja potrebna večina 46 glasov. »V naslednjih dneh bo jasno, stvari so, takšne kot so, danes so mogoče nekoliko bolj jasne, niso pa še popolnoma jasne, tako da v prihodnjih dneh bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je še dejal o oblikovanju prihodnje vlade.

Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev

Prvak stranke Resni.ca Stevanović je postal novi predsednik DZ. Na tajnem glasovanju ga je podprlo 48 poslancev, 29 jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili neveljavni. V SD ter poslanski skupini Levice in Vesne glasovnic niso prevzeli, v Svobodi so že v razpravi napovedali, da bodo glasovali proti. Pod predlog za kandidaturo Stevanovića pa so se podpisali vsi poslanci njegove stranke ter po trije poslanci SDS in poslanske skupine NSi, SLS in Fokus. Glasovanje o predsedniku DZ, ki za izvolitev potrebuje najmanj 46 glasov, običajno nakaže obrise prihodnje koalicije.

Ob robu ustanovne seje DZ

Ob današnji ustanovni seji DZ je na Trgu republike potekal protikorupcijski shod, na katerem so Aleš Primc in somišljeniki napovedali oster boj proti korupciji. Pridružil se jim je tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je dejal, da »če Slovenija v prihodnjem letu ne bo opravila s korupcijo, bo korupcija opravila s Slovenijo«.

Mladi, novi generaciji po njegovih besedah ni mogoče »prodajati belo za črno in obratno«. »To generacijo je treba podpreti,« je pozval. Pa tudi za starejše vidi še veliko dela. Boj proti korupciji mora biti »napor vseh generacij«, je prepričan Janša. Da je korupcija rak rana Slovenije, ki ljudem krade denar in jih deli na prvorazredne in drugorazredne, je poudaril tudi organizator shoda Aleš Primc. Po njegovih besedah privilegirana elita s korupcijo jemlje poštenim in delovnim ljudem, hkrati pa si kupuje jahte in vile.

Po besedah poslanke SDS Anje Bah Žibert pa je sinonim za korupcijo kanal C0. V tem projektu je zbrano vse, kar se ne bi smelo zgoditi, meni. Predsednik podmladka SDS Luka Simonič je prepričan, da se bodo spremembe zgodile le, če bodo glasni in aktivni in če bodo znali reči, da je dovolj. Po njegovem mnenju v državi vlada sistem, kjer pravica obstaja samo za nekatere. Kot je dejal, so dolgo verjeli, da bodo institucije opravile svoje delo. »Namesto tega pa smo dobili tišino, zavlačevanje, pozabo, afero za afero,« je dejal. Pri tem je spomnil denimo na afere farmacevtka, Stožice in Šutarjev zakon. Na shodu se je po podatkih organizatorjev zbralo približno 5000 ljudi. Sodelovali so s transparenti z različnimi napisi, v katerih so sporočali, da je dovolj, da je čas za odgovornost, da lopovi nimajo mandata in da korupcija krade našo prihodnost. Primc je naslednji shod napovedal za 20. april.

Janez JanšaSDSdržavni zborvolitveZoran Stevanovićglasovanje
