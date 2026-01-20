Janša parafraziral Hitlerja, v Ljubljani vsa levica na nogah! To bodo zahtevali (VIDEO)

Galerija
Danes bo potekala novinarska konferenca ljubljanskih svetniških klubov Liste Zorana Jankovića, Gibanja Svoboda, Levica in SD, na kateri bodo predstavili razloge za uvrstitev točke Predlog sklepa o izogibanju poveličevanja nacizma na dnevni red februarske seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
Predlog sklepa je sestavljen iz najostrejšega obsojanja parafraziranja izjav nacističnega vodje, v imenu katerega je med drugo svetovno vojno umrlo na desettisoče Slovenk in Slovencev.
Vprašanja, ki jih pobudniki sklepa namenjajo svetniškemu klubu SDS
Ali se vam zdi izjava vašega vodje »Ljubljano smo spet naredili slovensko« v duhu državnega praznika dneva samostojnosti in enotnosti primerna? Ali je po vašem mnenju ta izjava spodbujala k enotnosti ali, prav nasprotno, k delitvam državljank in državljanov Republike Slovenije?
Ali vas izjava vašega vodje »Ljubljano smo spet naredili slovensko« spominja na kakšno drugo izjavo? Če ne, naj vas spomnimo, da je vodja nacističnega gibanja, Adolf Hitler, ob svojem prihodu v Maribor 26. aprila 1941 med drugim dejal: »Naredite mi to deželo spet nemško«.
Ali se, po tej zgodovinski primerjavi, strinjate z izjavo svojega vodje ali jo obsojate? Ali se zavedate, da je v imenu zgoraj navedene izjave nacističnega vodje umrlo tisoče in tisoče naših rojakov, med njimi številni nedolžni civilisti, ki so bili krivi le tega, da so bili Slovenci? Ali se zavedate, da so bili zaradi tega zloveščega stavka poleg tega številni naši rojaki izgnani bodisi v taborišča bodisi v izgnanstvo?
Ali se strinjate z oceno predsednika vaše stranke, da je bila Ljubljana pred 25. decembrom 2025, neslovenska?
Ali se vam ne zdi skrajno nespoštljivo do Ljubljančank in Ljubljančanov (torej tudi do vas), da je vaš vodja naše mesto in glavno mesto Republike Slovenije oklical za neslovensko?
Mar moramo to izjavo razumeti v smislu, da smo Neslovenke in Neslovenci tudi vse Ljubljančanke in Ljubljančani? Oziroma smo taki bili, vse dokler se ni na osrednjem ljubljanskem trgu prikazal on, vaš vodja?
Kaj neko mesto definira kot slovensko? To, da se na osrednjem trgu pojavi vaš vodja? Ali pa za pridobitev tega statusa morda zadostuje že njegova objava na družbenem omrežju X (kot neke vrste dekret na neke vrste uradnem listu)?
Koliko je po vaši oceni – po 26. decembru 2025, ko je ta status izgubila Ljubljana – na območju Republike Slovenije še ostalo neslovenskih mest? In kaj kanite storiti, da bi jih slovenizirali? 6. Ali se vam ne zdi trditev, da se pred prihodom harmonikarjev v Ljubljani ni slišalo slovenske glasbe, omalovažujoča vsaj do vseh slovenskih glasbenikov, ki so nastopali v sklopu uradnega programa Decembra v Ljubljani (Natalija Verboten, Rock Partyzani, Gadi, Zvita feltna, Kingston, Poskočni, Victory, Žan Serčič, Helena Blagne, Jan Plestenjak, Mrfy, Joker Out, Agropop, Fehtarji, Šank Rock), če že ne do vseh, ki glasbo v našem mestu ustvarjajo skozi vse leto?
Mestna občina Ljubljana je številne zgoraj navedene slovenske glasbenike podprla tako, da so se lahko predstavili ljubljanskemu občinstvu. Vaš vodja pa je podprl hrvaškega pevca Thompsona, ki je znan tudi po tem, da se ena izmed njegovih pesmi začne z ustaškim pozdravom. Kateri izmed navedenih ukrepov se vam zdi bolj spodbuden za slovensko glasbo?
»Mestni svet Mestne občine Ljubljana najostreje obsoja parafraziranje izjave nacističnega vodje, v imenu katere je med drugo svetovno vojno umrlo na desettisoče Slovenk in Slovencev, številne naše rojakinje in rojaki pa so bili bodisi deportirani bodisi zaprti v taborišča. Mestni svet Mestne občine Ljubljana poziva vse politike in predstavnike javnega življenja, naj se izogibajo poveličevanju nacizma ter ga vedno znova najostreje obsojajo, saj smo bili, poleg številnih drugih narodov po Evropi in svetu, žrtev tega režima tudi Slovenke in Slovencev,« je tako navedeno v predlogu sklepa.
Nacistični voditelj Adolf Hitler je nepričakovano obiskal Maribor 26. aprila 1941. Tam si je ogledal porušen železniški most, zatem pa še porušen državni, danes Stari most. Nato se je iz Glavnega trga odpeljal še na Slomškov trg in do mestnega gradu, kjer je danes Pokrajinski muzej. Tam je sprejel predstavnike mariborskih Nemcev in osebje novonastalih okupacijskih enot. A prepričanje, ki je pogosto tudi v šolskih učbenikih, da je Hitler v Mariboru v svojem govoru namreč izjavil »Naredite mi to deželo zopet nemško!« ne drži. Tega nacistični voditelj v Mariboru nikakor ni izjavil, saj niti ni nagovoril množice. Zgodovinski stavek je izrekel že prej, v začetku aprila 1941.
Razlogi in cilji, zaradi katerih je tako sklep poteben, je dogajanje 26. decembra 2025, ko se je v času sprevoda Dedka Mraza na Prešernovem trgu odvila prireditev, na kateri so harmonikarji odigrali venček domačih pesmi. Ob tem je šef SDS Janez Janša na družbenem omrežju X objavil sporočilo: »Ljubljano smo spet naredili slovensko«