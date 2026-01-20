Janša parafraziral Hitlerja, v Ljubljani vsa levica na nogah! To bodo zahtevali (VIDEO)

Ali se vam zdi izjava vašega vodje »Ljubljano smo spet naredili slovensko« v duhu državnega praznika dneva samostojnosti in enotnosti primerna? Ali je po vašem mnenju ta izjava spodbujala k enotnosti ali, prav nasprotno, k delitvam državljank in državljanov Republike Slovenije?

Ali vas izjava vašega vodje »Ljubljano smo spet naredili slovensko« spominja na kakšno drugo izjavo? Če ne, naj vas spomnimo, da je vodja nacističnega gibanja, Adolf Hitler, ob svojem prihodu v Maribor 26. aprila 1941 med drugim dejal: »Naredite mi to deželo spet nemško«.

Ali se, po tej zgodovinski primerjavi, strinjate z izjavo svojega vodje ali jo obsojate? Ali se zavedate, da je v imenu zgoraj navedene izjave nacističnega vodje umrlo tisoče in tisoče naših rojakov, med njimi številni nedolžni civilisti, ki so bili krivi le tega, da so bili Slovenci? Ali se zavedate, da so bili zaradi tega zloveščega stavka poleg tega številni naši rojaki izgnani bodisi v taborišča bodisi v izgnanstvo?

Ali se strinjate z oceno predsednika vaše stranke, da je bila Ljubljana pred 25. decembrom 2025, neslovenska?

Ali se vam ne zdi skrajno nespoštljivo do Ljubljančank in Ljubljančanov (torej tudi do vas), da je vaš vodja naše mesto in glavno mesto Republike Slovenije oklical za neslovensko?

Mar moramo to izjavo razumeti v smislu, da smo Neslovenke in Neslovenci tudi vse Ljubljančanke in Ljubljančani? Oziroma smo taki bili, vse dokler se ni na osrednjem ljubljanskem trgu prikazal on, vaš vodja?

Kaj neko mesto definira kot slovensko? To, da se na osrednjem trgu pojavi vaš vodja? Ali pa za pridobitev tega statusa morda zadostuje že njegova objava na družbenem omrežju X (kot neke vrste dekret na neke vrste uradnem listu)?

Koliko je po vaši oceni – po 26. decembru 2025, ko je ta status izgubila Ljubljana – na območju Republike Slovenije še ostalo neslovenskih mest? In kaj kanite storiti, da bi jih slovenizirali? 6. Ali se vam ne zdi trditev, da se pred prihodom harmonikarjev v Ljubljani ni slišalo slovenske glasbe, omalovažujoča vsaj do vseh slovenskih glasbenikov, ki so nastopali v sklopu uradnega programa Decembra v Ljubljani (Natalija Verboten, Rock Partyzani, Gadi, Zvita feltna, Kingston, Poskočni, Victory, Žan Serčič, Helena Blagne, Jan Plestenjak, Mrfy, Joker Out, Agropop, Fehtarji, Šank Rock), če že ne do vseh, ki glasbo v našem mestu ustvarjajo skozi vse leto?

Mestna občina Ljubljana je številne zgoraj navedene slovenske glasbenike podprla tako, da so se lahko predstavili ljubljanskemu občinstvu. Vaš vodja pa je podprl hrvaškega pevca Thompsona, ki je znan tudi po tem, da se ena izmed njegovih pesmi začne z ustaškim pozdravom. Kateri izmed navedenih ukrepov se vam zdi bolj spodbuden za slovensko glasbo?