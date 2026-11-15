Janša po glasovanju jasno povedal, kaj bi morali spremeniti v Sloveniji

Predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša je na današnjih lokalnih volitvah glasoval na domačem volišču v Šentilju pri Velenju. V izjavi za javnost po oddaji glasu je opozoril na finančno odvisnost občin od države in se zavzel za ustavno določitev deleža BDP, ki bi pripadal lokalni ravni.

Preberite še: Kje so volivci najbolj zavzeti? Poglejte, kakšna je udeležba po občinah

Danes v 212 slovenskih občinah potekajo redne lokalne volitve. Volivke in volivci izbirajo župane in člane občinskih svetov, ponekod pa tudi člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Volišča so se odprla ob 7. uri in bodo odprta do 19. ure.

Po premierjevih besedah so lokalne volitve pomembne tudi zato, ker se na njih odloča o storitvah, ki jih prebivalci vsakodnevno potrebujejo. »S tem, ko dajo glas za določenega kandidata za župana ali občinski svet, pravzaprav odločajo o tem, kako dobre in kako blizu bodo storitve, ki jih vsak dan neposredno potrebujemo,« je dejal.

Janša opozoril na finančno odvisnost občin

Kot največjo sistemsko težavo slovenskih občin je izpostavil nepopolno ureditev lokalne samouprave. Občine se morajo po njegovih besedah vsako leto pogajati z državo o višini povprečnine, zato težko dolgoročno načrtujejo razvoj. Meni, da bi bilo treba v ustavo zapisati, kolikšen delež bruto domačega proizvoda (BDP) pripada lokalni ravni, in ga določiti na približno petih do šestih odstotkih.

»Že to, da bi to fiksirali nekje na petih ali šestih odstotkih BDP, bi pomenilo, da imamo pred sabo jasno sliko razvoja slovenskih občin, racionalno načrtovanje in načrtovanje preko enoletnih proračunov,« je pojasnil. Za takšno spremembo bi bila po njegovih besedah potrebna dvotretjinska večina v državnem zboru.

Občine po njegovi oceni trenutno niso dovolj finančno avtonomne, dodatno težavo pa predstavlja odsotnost pokrajin. Številne občine so namreč premajhne za izvedbo večjih projektov, zlasti pri črpanju evropskih sredstev. Zdaj se sodelovanje med njimi večinoma organizira na ravni statističnih regij, ki pa nimajo pristojnosti samostojnega odločanja, je opozoril.

»Slovenija potrebuje v ustavi določilo, da občine dobijo zagotovljen del sredstev za razvoj, potrebujemo pa tudi izpeljavo pokrajinske ravni, ki jo v ustavi imamo, v zakonih pa še ne,« je sklenil Janša.