Janša po Hudi jami sesuva Inštitut 8. marec: »Ozračje pogroma, ki vodi v fizično nasilje in teror«, omenil tudi naciste

Politični spor na družbenih omrežjih je dobil ostro nadaljevanje. Inštitut 8. marec je na omrežju X objavil prirejeno fotografijo predsednika vlade Janeza Janše in ob njej omenil Hudo jamo ter usodo njegovega očeta. Janšo so v zapisu označili z izrazom »genocidni PV«. Objava je bila pozneje izbrisana, Janša pa je odgovoril z daljšim zapisom, v katerem je govoril o širjenju sovraštva, politični nestrpnosti in ozračju, ki lahko po njegovem vodi v nasilje.

Sporna objava. FOTO: Omrežje X

Inštitut 8. marec je zapisal: »BREAKING: Genocidni PV Janez Janša je novinarjem danes pokazal fotografijo Hude jame, iz katere se je rešil njegov oče.« Dodali so montažo fotografije premierja, ki v rokah drži podobo jame. Šlo je za predelavo fotografije z nastopa v državnem zboru, kjer je Janša pred tem kazal fotografijo v okviru razprave o preganjanju kristjanov.

V ospredju tudi občutljiva zgodba Hude jame

Huda jama oziroma Barbara rov velja za eno najbolj znanih prikritih množičnih grobišč v Sloveniji. Leta 2009 so tam odkrili posmrtne ostanke žrtev povojnih zunajsodnih pobojev. Prav omemba Hude jame in Janševe družinske zgodovine je zato sprožila ostre odzive dela javnosti in zgodovinarjev.

Nika Kovač FOTO: Jure Makovec Afp

Janša se je na objavo odzval z daljšim zapisom. Začel je s trditvijo, da ima Slovenija »ogromno potencialov za uspešen razvoj in lepo življenje vseh generacij«, nato pa ostro napadel del politične levice in nevladnih organizacij.

»Žal pa skrajni levici in njeni para vojski v nekaterih levih sindikatih in jurišnih odredih NVO blaginja Slovenije predstavlja grožnjo,« je zapisal.

Po njegovih besedah se v Sloveniji širi sovraštvo, nestrpnost in zavist, sovražni govor pa naj bi bil »do skrajnosti instrumentaliziran«. Dodal je, da različna politična mnenja sama po sebi niso problem, saj je njihovo soočanje po njegovem »gibalo napredka«, nasprotoval pa je, kot je zapisal, »tekmovanju v širjenju sovraštva«.

Janša: »Ustvarja se ozračje pogroma«

Premier je šel v nadaljevanju še dlje in opozoril, da se po njegovem ustvarja »ozračje pogroma, ki vodi v fizično nasilje in teror«. Pri tem je omenil nasilje na ulicah nekaterih evropskih mest, nacistično kristalno noč ter povojne poboje v Sloveniji.

»Ali kot je rekel pesnik: Spet prelivajo črnilo za neko novo zlo …« je sklenil del zapisa.

Na koncu je napovedal, da bo odgovor prišel na referendumih in lokalnih volitvah. »Naše orožje proti sovraštvu in ZA uspešno Slovenijo je NAŠ glas. Najmočnejše orožje demokracije. Pogasimo sovraštvo,« je zapisal.