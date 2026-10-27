Janša udaril po napovedi blokade Srbije, Joveva: »Janez je žalosten.« Kaj ima s tem Marta Kos?

Predsednik vlade Janez Janša je po napovedi, da Slovenija ne bo podprla napredka Srbije na poti v Evropsko unijo, dokler ta ne izroči arhivov nekdanjih jugoslovanskih služb, znova poskrbel za odmeven odziv. Tokrat se je obrnil neposredno na tednik Mladina in mu postavil vprašanje o preglednosti, vladavini prava in pravici javnosti do obveščenosti.

Janez Janša. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Tokrat se je odzval na njihovo objavo, ko so poročali o njegovih zahtevah do novih srbskih oblasti. Mladina je svoj prispevek naslovila z besedami, da Janša od novih srbskih oblasti želi arhive Udbe in da bo Slovenija v nasprotnem primeru blokirala vstop Srbije v EU.

Premier je tako zapisal:»Mar tega ne želimo vsi? Saj smo vendar vsi za preglednost, pravico javnosti do obveščenosti, vrnitev slovenske lastnine, izpolnitev obvez Srbije do naslednic SFRJ in vladavino prava. Ali v tem primeru pač ne, @SpletnaMladina?« S tem je Janša svojo zahtevo po izročitvi arhivov povezal tudi z vprašanji pravice do obveščenosti, vračanja slovenske lastnine in obveznosti Srbije do držav naslednic nekdanje Jugoslavije.

Srbiji postavil pogoj: brez arhivov ne bo napredka proti EU

Janševa izjava sledi nedeljskim parlamentarnim volitvam v Srbiji, na katerih je po objavljenih rezultatih zmagala Študentska lista. Ob možnosti, da bi nove srbske oblasti pospešile evropsko povezovanje, je slovenski premier v ponedeljek napovedal jasno pogojevanje slovenske podpore.

FOTO: Nenad Mihajlovic Afp

»Ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo,« je sporočil Janša. Srbija sicer že od decembra 2021 ni odprla ali zaprla nobenega pogajalskega poglavja. Evropska komisija je predlagala odprtje novega pogajalskega sklopa, vendar je za to potrebno tudi soglasje držav članic.

Irena Joveva. FOTO: Marko Feist Delo

Joveva: »Janez je žalosten«

Se je pa ob tem oglasila tudi evropska poslanka Irena Joveva, ki pravi, da »skrb za arhive bi bila legitimna, če ne bi bila tako prozorno tempirana. Janez je žalosten: po Orbanu je ostal še brez Vučića, v arhivih pa tiči njegova rdeča preteklost. Srbija se je osvobodila, Slovenija se bo svojega kmalu. In Slovenija ne bo nikoli škodovala svobodni Srbiji.«

V ozadju tudi Marta Kos in arhivi nekdanje Udbe

V razpravi o arhivih se je pojavilo tudi ime evropske komisarke za širitev Marte Kos. Ta je po zmagi Študentske liste sporočila, da so Srbiji vrata v Evropsko unijo odprta.

Marta Kos. FOTO: Dursun Aydemir Anadolu Via Afp

Na njene besede se je odzval publicist Igor Omerza, ki meni, da bi morala Srbija pred nadaljnjim približevanjem EU odpreti arhive nekdanjih jugoslovanskih varnostnih služb. Omerza je sicer avtor knjige Komisarka, v kateri Kosovi očita sodelovanje z nekdanjo tajno policijo. Marta Kos je takšne očitke že večkrat zanikala.