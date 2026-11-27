Predsednik SDS in premier Janez Janša se je po nočni seji Sveta EU oglasil na družbenem omrežju X in zapisal, da je dogovor o sedemletnem finančnem okviru Evropske unije še vedno daleč. Ob tem je ocenil, da so pred evropskimi voditelji naporni tedni, pogajanja pa bi se po njegovih besedah lahko zavlekla vse do božiča.

Janša je v kratki objavi poudaril, da nočna seja še ni prinesla preboja pri eni ključnih evropskih tem, to je pri dogovoru o večletnem finančnem okviru EU. Gre za vprašanje, ki pomembno določa prihodnje financiranje evropskih politik in porabo skupnega evropskega denarja v prihodnjih letih.

Dogovor o prihodnjem dolgoročnem proračunu EU (MFF) je treba doseči do konca leta, pa je po izrednem zasedanju voditeljev, ki se je končalo brez preboja v proračunskih pogajanjih, ponovil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Ocenil je, da je časa še dovolj.

»Vsi vemo, da Evrope ne smemo pustiti na cedilu. Nov proračun potrebujemo od 1. januarja 2028. Da se bo to zgodilo, pa moramo dogovor doseči do konca tega leta. Za to moramo delati vsi,« je poudaril po zasedanju, ki bi moralo po prvotnih načrtih potekati še danes. Novo posojilo za Ukrajino je medtem podprlo 24 članic, je še sporočil. Naslednjič se bodo sestali 17. decembra, ko bi se lahko vrh zaradi proračunskih pogajanj raztegnil na več dni.