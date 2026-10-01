Janša po obisku ZDA odhaja še k papežu in Melonijevi

Premier Janez Janša bo v ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so za STA danes potrdili v kabinetu premierja.

Janša bo na obisku pri papežu Leonu XIV. kot prvi visoki predstavnik Slovenije. Obiski predstavnikov Slovenije v Vatikanu so sicer dokaj pogosti. Nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je sešla s prejšnjim papežem Frančiškom.

Pred premierjem je Vatikan kot prvi predstavnik nove slovenske vlade sredi septembra obiskal minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki se je srečal z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, in državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom.

Janša bo obisk v Rimu nadaljeval s srečanjem z italijansko premierko Meloni. Janša je v začetku septembra čestital italijanski kolegici, ker je njena vlada tedaj podrla rekord in je na oblasti dlje kot katera koli druga v povojni zgodovini Italije. Meloni je Janšo v odzivu označila za prijatelja in zaveznika, s katerim deli številne vrednote. Pričakovati je, da bosta govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji.

Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji. Italija od oktobra 2023 izvaja nadzor na notranji meji s Slovenijo. Uvedla ga je iz varnostnih razlogov in ga odtlej stalno podaljšuje, nazadnje ga je podaljšala do 18. decembra. Nazadnje je Italijo kot predsednik slovenske vlade obiskal Robert Golob novembra 2023, ko je bil na delovnem obisku v Rimu. Pred tem je bila maja 2023 na uradnem obisku v Italiji predsednica republike Nataša Pirc Musar.