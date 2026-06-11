Janša po ogledu strašnega razdejanja v Komendi: »Kar je v naši moči, bomo naredili, da bodo postopki čim krajši ...«

Predsednik vlade Janez Janša je po neurju v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč. Kot je dejal v izjavi za medije po ogledu terena, bodo naredili, kar je v njihovi moči, da bodo postopki dodelitve pomoči čim krajši. Ocenil je, da so materialne posledice neurja v Komendi in tudi drugod resne, škoda je znatna tudi v kmetijstvu. »Slovenci smo se iz ujem v zadnjem času naučili, da če se pomaga hitro, se pomaga dvojno, in to se je pokazalo tudi zdaj,« je dejal Janša ob obisku Komende, ob tem pa se zahvalil gasilcem in vsem, ki so pomagali po neurju. Žrtev ni, je pa velika materialna škoda, ki je po premierjevih besedah precej manjša, ker so se hitro odzvali. Slovenijo je namreč v sredo zvečer prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov ter prekrivali odkrita ostrešja.

Kot je v izjavi še dejal Janša, se je na današnjem obisku predstavnikov vlade izkazalo, da je nekaj pripomb na hitrost postopkov pri ocenjevanju škode in dodelitev pomoči. »Kar je v naši moči, bomo naredili, da bodo postopki čim krajši, nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi pravične in enakopravne obravnave,« je povedal. Vlada se je sicer na začetku današnje seje seznanila s stanjem po neurju, ki je v številnih krajih po Sloveniji povzročilo veliko škodo. Poleg škode na stanovanjskih in poslovnih objektih ter infrastrukturi je neurje ponekod povsem uničilo tudi poljščine in izjemno prizadelo kmetijstvo, so sporočili po seji vlade.

Komenda, 11. junij 2026. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Škoda je 100-odstotna

Komendo sta danes obiskala tudi minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Minister Cigler Kralj je po obisku v izjavi za medije dejal, da je škoda na »kmetijskih posevkih in ostalem 100-odstotna«. Kot je poudaril, je nepredstavljivo, kako uničujoča je bila ujma. Škoda je velika tudi na gozdnih površinah. Kot je obljubil, bodo poskušali postopke za povrnitev škode čim prej zaključiti. Dejal je, da gre sicer za dolgotrajne postopke, sam pa je naročil ekipi, da postopke pohitri. Hkrati je zagotovil, da bo pospešil izplačila škod po pozebi in suši za lani, na srečanju ministrov v Luksemburgu pa bo poskušal odpreti možnost pridobivanja denarja iz kmetijskega rezervnega sklada.

Podgoršek je poudaril, da je »škoda res izjemna, na marsikateri njivi ni več kaj pobrati, ni več kaj požeti«. Zagotovil je, da so kmetom nemudoma svetovali, kako spraviti nekaj krme v hleve, zato da bodo lahko prehranili živino na kmetijah. Pomagajo tudi pri oceni škode, pričakujejo pa tako domačo kot evropsko pomoč. Kot je dejal, bodo »z roko v roki iskali rešitve, poskušali pospešiti vse te postopke«.

Komenda, 11. junij 2026. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Že cel dan pospravljajo

Predsednik vlade je še dejal, da bo treba popraviti nekatere standarde, kar se tiče gradnje in umeščanja v prostor, »ker pač narave ne moremo spreminjati, moramo se ji prilagajati«. Minister pa je povedal, da tečejo projekti prilagajanja na podnebne spremembe, je pa dejstvo, da se na dogodke, kot je hudo neurje, ne moremo pripraviti. Po njegovih navedbah spodbujajo kmetovalce k preventivnim ukrepom in kmetijskim zavarovanjem. Domačini sicer že cel dan pospravljajo nastalo škodo, prekrivajo strehe, odstranjujejo poškodovana drevesa in veje, pospravljajo smeti, čistijo okolico svojih domov in odvažajo gradbeni material. Pri tem sodelujejo celotne družine, sorodniki in številni sosedje, saj želijo strehe vsaj za silo prekriti do nedelje, ko so ponovno napovedane padavine.

Ob hišah in na cestah so kosi strešnikov, izruvana in polomljena drevesa, poškodovane vrtne mize, koši za smeti in trampolini. Veter je ukrivil tudi mnogo prometnih znakov, prevrnil ulične svetilke in električne drogove ter zrušil kozolce. Na njivah in poljih kmetijskih pridelkov ni več. Nekatere strehe, ki so utrpele manjšo škodo, so sicer že sanirali, na nekaterih hišah pa je vidno le ostrešje s kakšnim strešnikom, nekaj jih je tudi čisto brez. Poškodovani so bili tudi številni avtomobili, mnogi imajo namesto zadnjega stekla prelepljeno plastično folijo.