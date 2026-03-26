  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TUJI VPLIVI

Janša po razkritjih Sove: to je nekaj takega, kot da bi še enkrat poslušali novinarsko konferenco Nike Kovač

Sova na SNAV nesporno potrdila tuje vplive na volitve v Sloveniji.
Kot je pred sejo medijem razkril direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik, je Sova vodstvo policije in tožilstvo glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikih s slovenskimi subjekti obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj. FOTO: Joze Suhadolnik
Kot je pred sejo medijem razkril direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik, je Sova vodstvo policije in tožilstvo glede delovanja paraobveščevalne agencije in njenih stikih s slovenskimi subjekti obvestila o obstoju suma kaznivih dejanj. FOTO: Joze Suhadolnik
STA, S. U.
 26. 3. 2026 | 16:15
2:20
A+A-

Sova je v poročilu nesporno potrdila tuje vplive na volitve v Sloveniji in predstavila konkretno delovanje paraobveščevalne agencije iz tujine in prav tako stike s slovenskimi subjekti, so z Ukoma sporočili po seji Sveta za nacionalno varnost (SNAV). Prvak SDS Janez Janša vztraja, da gre za zlorabo državnih institucij v predvolilne namene.

Logar: Z Levico ne bomo sodelovali! Tudi Stevanović z rdečim kartonom Levici

Kot je pred sejo razkril direktor Sove Joško Kadivnik, je agencija policijo in tožilstvo obvestila o sumu kaznivih dejanj, povezanih z delovanjem paraobveščevalne agencije in njenimi stiki s slovenskimi subjekti. Več podrobnosti ni razkril. Po poročanju Preiskovalno.si naj bi Sova identificirala vsaj enega moškega, ki je skrivaj snemal lažne poslovne sestanke z vidnejšimi Slovenci, posnetki pa so se tik pred volitvami pojavili na spletu.

Kadivnik je članom operativne skupine SNAV že marca predstavil tudi dogajanje iz decembra lani in dokaze o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. Policija po navedbah vladnega urada zadevo že preiskuje.

Predsednik SDS Janez Janša je po seji dejal, da prvič sliši, da bi koga ovadili. »Govorijo samo o tem, da so zadeve predali policiji,« je povedal. Dogajanje na seji je primerjal z novinarsko konferenco Nike Kovač, obenem pa zatrdil, da direktor Sove ni pojasnil, »kaj v teh objavljenih posnetkih naj bi ogrožalo nacionalno varnost«.

Janša je ponovil, da Giora Eilanda pozna in da je bil ta na sedežu stranke, a da je šele zdaj slišal, da naj bi delal za paraobveščevalno službo. Za druga dva predstavnika Black Cube pa je, kot pravi, izvedel šele ob izbruhu afere. Ob tem je ocenil, da gre pri vsem skupaj za »priznanje zlorabe državnih institucij v predvolilne namene«

Predsednik Demokratov Anže Logar in predsednik SD Matjaž Han sta bila po seji skopa. Han je dejal, da je zdaj na pristojnih institucijah, da opravijo svoje delo. V Levici pa so bili ostrejši: SDS po njihovem mnenju pri takšni razpravi »nima kaj prispevati«, ampak je lahko le predmet obravnave.

 

 

 

 

 

SovaJanez JanšaSDSKnovspolitika
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Zakaj je prav zdaj pametno razmišljati o zanesljivem ogrevanju

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Zakaj je prav zdaj pametno razmišljati o zanesljivem ogrevanju

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki