Janša po razkritjih Sove: to je nekaj takega, kot da bi še enkrat poslušali novinarsko konferenco Nike Kovač

Sova je v poročilu nesporno potrdila tuje vplive na volitve v Sloveniji in predstavila konkretno delovanje paraobveščevalne agencije iz tujine in prav tako stike s slovenskimi subjekti, so z Ukoma sporočili po seji Sveta za nacionalno varnost (SNAV). Prvak SDS Janez Janša vztraja, da gre za zlorabo državnih institucij v predvolilne namene.

Kot je pred sejo razkril direktor Sove Joško Kadivnik, je agencija policijo in tožilstvo obvestila o sumu kaznivih dejanj, povezanih z delovanjem paraobveščevalne agencije in njenimi stiki s slovenskimi subjekti. Več podrobnosti ni razkril. Po poročanju Preiskovalno.si naj bi Sova identificirala vsaj enega moškega, ki je skrivaj snemal lažne poslovne sestanke z vidnejšimi Slovenci, posnetki pa so se tik pred volitvami pojavili na spletu.

Kadivnik je članom operativne skupine SNAV že marca predstavil tudi dogajanje iz decembra lani in dokaze o obisku predstavnikov Black Cube na Trstenjakovi ulici v Ljubljani, kjer ima sedež SDS. Policija po navedbah vladnega urada zadevo že preiskuje.

Predsednik SDS Janez Janša je po seji dejal, da prvič sliši, da bi koga ovadili. »Govorijo samo o tem, da so zadeve predali policiji,« je povedal. Dogajanje na seji je primerjal z novinarsko konferenco Nike Kovač, obenem pa zatrdil, da direktor Sove ni pojasnil, »kaj v teh objavljenih posnetkih naj bi ogrožalo nacionalno varnost«.

Janša je ponovil, da Giora Eilanda pozna in da je bil ta na sedežu stranke, a da je šele zdaj slišal, da naj bi delal za paraobveščevalno službo. Za druga dva predstavnika Black Cube pa je, kot pravi, izvedel šele ob izbruhu afere. Ob tem je ocenil, da gre pri vsem skupaj za »priznanje zlorabe državnih institucij v predvolilne namene«

Predsednik Demokratov Anže Logar in predsednik SD Matjaž Han sta bila po seji skopa. Han je dejal, da je zdaj na pristojnih institucijah, da opravijo svoje delo. V Levici pa so bili ostrejši: SDS po njihovem mnenju pri takšni razpravi »nima kaj prispevati«, ampak je lahko le predmet obravnave.