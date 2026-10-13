Janša po referendumu ne odneha: RTV-prispevek bi plačevali le še tisti, ki ...

Če ne želite plačevati RTV-prispevka, vam ga morda nekoč ne bo treba. V SDS namreč po tesnem referendumskem izidu razmišljajo o povsem drugačnem sistemu financiranja javne radiotelevizije. Predsednik vlade Janez Janša predlaga, da bi prispevek plačevali samo tisti, ki si tega želijo. Toda kako bi to izvedli? V stranki priznavajo, da odgovora še nimajo.

Kako bi določili, kdo mora prispevek plačevati? Bi se morali državljani sami prijaviti? In kako bi v takšnem primeru zagotovili financiranje RTV Slovenija?

Nedeljski posvetovalni referendum o ukinitvi obveznega plačevanja RTV-prispevka očitno še ni prinesel konca razprave o financiranju javne radiotelevizije. Prav nasprotno. Čeprav delni neuradni izidi kažejo, da so nasprotniki ukinitve prispevka z majhno razliko v prednosti, v SDS že razmišljajo o novi rešitvi.

Predsednik vlade in SDS je tako na družbenem omrežju X zapisal, da so ljudje podprli tisto, kar so želeli, vlada pa mora po njegovem mnenju njihovo voljo upoštevati.

»Torej bodo RTV-prispevek pač plačevali tisti, ki to želijo,« je med drugim zapisal Janša in dodal, da ga tistim, ki tega ne želijo, ne bi bilo treba plačevati.

Hojs: Kdor želi, lahko plačuje tudi dvojno

Podobno razmišlja podpredsednik SDS Aleš Hojs, ki je ob predstavitvi županskega kandidata v Ljubljani dejal, da bi morali ljudem omogočiti izbiro. Po njegovem mnenju tistim, ki prispevka ne želijo plačevati, tega ne bi bilo treba početi. Tisti, ki ga želijo, pa bi lahko plačevali celo dvojni znesek.

Toda predlog odpira precej vprašanj. Kako bi določili, kdo mora prispevek plačevati? Bi se morali državljani sami prijaviti? In kako bi v takšnem primeru zagotovili financiranje RTV Slovenija?

Alenka Jeraj priznala: »Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili«

Da konkretne rešitve za zdaj še nimajo, je danes v državnem zboru priznala poslanka SDS Alenka Jeraj. »Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili,« je odgovorila na novinarsko vprašanje.

Pojasnila je, da bodo morali v stranki ponovno premisliti, kako upoštevati tako voljo tistih, ki želijo RTV-prispevek plačevati, kot tistih, ki ga ne želijo.

Kot eno od možnosti je omenila sistem, v katerem bi se ljudje sami prijavili za plačevanje prispevka. Toda dokončnega odgovora še nima. Po njenih besedah bodo morali poiskati nekakšno »salomonsko rešitev«.

Jerajeva je obenem zavrnila očitke, da bi s takšnim sistemom kaznovali volivce, ki so na referendumu podprli ohranitev obveznega prispevka. Priznala pa je, da zamisel odpira pravne in druge dileme.

Kaj bo s predlogom stranke Resnica?

Medtem v državnem zboru že čaka zakonski predlog stranke Resnica, ki predvideva ukinitev RTV-prispevka in financiranje oziroma sofinanciranje RTV Slovenija iz državnega proračuna. Predlog so na začetku septembra umaknili z dnevnega reda pristojnega parlamentarnega odbora, saj so želeli počakati na referendumski izid. Jerajeva je pojasnila, da se poslanska skupina SDS še ni odločila, ali bo predlog podprla. O tem se bodo morali pogovoriti tudi s predsednikom Resnice Zoranom Stevanovićem.

Če bodo predlagatelji zahtevali nadaljevanje obravnave, bo morala Jerajeva kot predsednica odbora za kulturo sejo sklicati v 15 dneh.