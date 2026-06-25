Janša Slovencem sporoča: »Smo edina država, kjer ne ploskamo slovenski himni. Zato naslednjič, ko jo boste slišali, zaploskajte ji«

»Boris Pahor je dejal, da himna, ki jo Slovenci izvajamo, dviga obrvi pri tistih, ki nas ne poznajo: »Najprej se moraš predstaviti, preden rečeš, da hočeš biti z nekom prijatelj.« Prav je, da slavimo mir, najprej pa se je treba predstaviti. Ena od strank je v parlament vložila zakon, da lahko na državnih institucijah visijo le slovenske zastave. To podpiram! Dodali pa bomo tudi to, da se kot himna zapojeta dve kitici Zdravljice. Vprašanje domoljubja je pomembnejše, kot se komu zdi - kar smo dosegli pred 35 leti, ni bilo samoumevno! Iskrene čestitke ob 35. rojstnem dnevu. Bog živi Slovenijo, ni popuščanja!,« je ob praznovanje dneva državnosti na Polževem v organizaciji svoje stranke povedal Janez Janša.

Nato je dodal še, da »skupno prihodnost moramo graditi na vrednotah časa, ki nas je povezal. Smo edina država, kjer ne ploskamo slovenski himni. Če se ob nečem veseliš, potem to pozdraviš. Zato naslednjič, ko boste slišali slovensko himno, zaploskajte ji.«