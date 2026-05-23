Janša postal še četrtič premier: v razpravi pred tajnim glasovanjem tudi o Adolfu Hitlerju

Z včerajšnjo izvolitvijo Janeza Janše za novega predsednika vlade se je podpornikom desnega političnega polja uresničila dolgoletna želja. »Štiri leta smo gledali, kaj je pomembno. Nista bila pomembna človek in blaginja naroda, ampak kaj in koliko bo vsak minister praktično pospravil v svoj žep,« je v razpravi pred tajnim glasovanjem opozorila Iva Dimic iz trojčka NSi, SLS in Fokus, ki bo skupaj s SDS in Demokrati Anžeta Logarja del že četrte Janševe vlade.

V črna leta prejšnjega stoletja se je medtem v razpravi vrnil Aleš Hojs (SDS): »Poslavljamo se od predsednika vlade (Roberta Goloba, op. a.), ki je prvi po Adolfu (Hitlerju, op. a.) v 30. letih prejšnjega stoletja in balkanskih voditeljih v 90. letih tega stoletja povedal, da je treba nekoga počistiti. To se po nacizmu in grozotah na Balkanu še ni zgodilo v samostojni Evropi.« Da Janez Janša »ni nek bav-bav«, je izpostavil Andrej Kosi (SDS). Mojca Žnidarič iz Demokratov pa, da so se na podlagi programa odločili, da gredo v desnosredinsko vlado: »Zagotovo je sredinska, ne samo desna, ker v naši stranki nismo vsi desno usmerjeni.«

Iz nasprotnega političnega pola je bilo med sedem ur dolgo razpravo mogoče slišati le kritike. Lucija Tacer Perlin iz Gibanja Svoboda je Demokratom očitala, da se izogibajo ljudem pojasniti, zakaj so kljub drugačnim obljubam po volitvah stekli v Janšev objem: »SDS bo izvajal celotni nadzor nad kadri, ki bodo v Sloveniji izvajali predkazenski postopek in kazenski postopek. In vi boste preganjali korupcijo?«

Lena Grgurević (Gibanje Svoboda) se je dotaknila NSi: »Podpirate nekrščanske vrednote. Teh Jezus Kristus ni zagovarjal. Podpirate laži, agresijo, moč elitam.« Očitala jim je, da so znebili nekdanjih predsednikov NSi Ljudmile Novak in Mateja Tonina, ker se nista želela ukloniti Janši. »In zdaj ste nastavili Vrtovca (Jerneja, predsednika NSi, op. a.), ki se mu, ko zagleda Janeza Janšo, skoraj noge začnejo tresti.« Andreja Katič iz SD pa je dejala, da je del nove koalicije tudi Resni.ca, »tudi če niste podpisali koalicijskega sporazuma«.

Včerajšnje kolesarjenje črne kocke na Trgu republike FOTO: Dejan Javornik

Golob ob tem ni pozabil na afero Black Cube: »Uporaba najzloglasnejše zasebne obveščevalne službe Black Cube za to, da se z lažmi vpliva na volitve v Sloveniji, ni suvereno dejanje in nikoli ne bo. To je bil največji škandal v zgodovini Slovenije. In ja, žal prihaja od človeka, ki se najbolj kiti ravno z domoljubjem.« Janši je še očital, da že zdaj grozi nevladnikom, civilni družbi in sindikatom: »O mandatarju Janezu Janši sem se lahko tudi sam prepričal v družbi 30 ljudi na seji sveta za nacionalno varnost. Na tej seji je vpričo predsednice republike, pa nismo bili sami mi, politiki, odkrito grozil prisotnim, vključno z mano, da me bo poslal na Dob.«

Novoizvoljeni premier je v predstavitvi programske zasnove nove vlade izpostavil dokončanje procesov demokratizacije in uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Spomnil je na prisego prve demokratično izvoljene slovenske vlade maja 1990, ki jo je vodil Lojze Peterle in je imela po njegovih navedbah dve ključni programski točki: osamosvojitev in demokratizacijo. »Lažje je bilo Slovenijo osamosvojiti kot jo demokratizirati,« je ocenil in dodal: »Če bi bilo tisto takrat uresničeno do konca, jaz danes ne bi stal tukaj.« Med prioritetami je izpostavil povečanje rodnosti, saj mora biti po njegovih besedah slovenska družina temeljna celica družbe. Prek načela, da mora denar iz javne zdravstvene blagajne slediti pacientu, pa da bo koalicija dograjevala sistem s ciljem zagotavljanja dostopnega, kakovostnega in učinkovitega zdravstvenega varstva za vse državljane. Med govorom je razkril novico o Peterletovem zdravju: »Ker se Lojze Peterle ravno zdaj bori s težko boleznijo, mu v imenu vseh nas želim hitro in uspešno okrevanje.«

Za Janšo je včeraj od skupno 87 glasovalo 51 poslancev. »Danes je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in svobodni Sloveniji. In ni popuščanja,« je takoj po izvolitvi dejal novi premier. Državnozborsko sejo je sicer dopoldne pospremila simbolična akcija, kolesarjenje črne kocke na Trgu republike, ki je opozarjala na afero Black Cube in na, kot so ocenili, prevaro volivcev. Popoldne je bil še shod Tomaža Uštarja iz Alternative za Slovenijo.