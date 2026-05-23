  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA VLADA

Janša postal še četrtič premier: v razpravi pred tajnim glasovanjem tudi o Adolfu Hitlerju

Opozicija opozarja na sporne politične prakse in ostrino nastopov.
Janez Janša obljublja dokončanje procesov demokratizacije. FOTO: Voranc Vogel
Janez Janša obljublja dokončanje procesov demokratizacije. FOTO: Voranc Vogel
Aleksander Brudar
 23. 5. 2026 | 07:01
4:42
A+A-

Z včerajšnjo izvolitvijo Janeza Janše za novega predsednika vlade se je podpornikom desnega političnega polja uresničila dolgoletna želja. »Štiri leta smo gledali, kaj je pomembno. Nista bila pomembna človek in blaginja naroda, ampak kaj in koliko bo vsak minister praktično pospravil v svoj žep,« je v razpravi pred tajnim glasovanjem opozorila Iva Dimic iz trojčka NSi, SLS in Fokus, ki bo skupaj s SDS in Demokrati Anžeta Logarja del že četrte Janševe vlade.

V črna leta prejšnjega stoletja se je medtem v razpravi vrnil Aleš Hojs (SDS): »Poslavljamo se od predsednika vlade (Roberta Goloba, op. a.), ki je prvi po Adolfu (Hitlerju, op. a.) v 30. letih prejšnjega stoletja in balkanskih voditeljih v 90. letih tega stoletja povedal, da je treba nekoga počistiti. To se po nacizmu in grozotah na Balkanu še ni zgodilo v samostojni Evropi.« Da Janez Janša »ni nek bav-bav«, je izpostavil Andrej Kosi (SDS). Mojca Žnidarič iz Demokratov pa, da so se na podlagi programa odločili, da gredo v desnosredinsko vlado: »Zagotovo je sredinska, ne samo desna, ker v naši stranki nismo vsi desno usmerjeni.«

Iz nasprotnega političnega pola je bilo med sedem ur dolgo razpravo mogoče slišati le kritike. Lucija Tacer Perlin iz Gibanja Svoboda je Demokratom očitala, da se izogibajo ljudem pojasniti, zakaj so kljub drugačnim obljubam po volitvah stekli v Janšev objem: »SDS bo izvajal celotni nadzor nad kadri, ki bodo v Sloveniji izvajali predkazenski postopek in kazenski postopek. In vi boste preganjali korupcijo?«

Lena Grgurević (Gibanje Svoboda) se je dotaknila NSi: »Podpirate nekrščanske vrednote. Teh Jezus Kristus ni zagovarjal. Podpirate laži, agresijo, moč elitam.« Očitala jim je, da so znebili nekdanjih predsednikov NSi Ljudmile Novak in Mateja Tonina, ker se nista želela ukloniti Janši. »In zdaj ste nastavili Vrtovca (Jerneja, predsednika NSi, op. a.), ki se mu, ko zagleda Janeza Janšo, skoraj noge začnejo tresti.« Andreja Katič iz SD pa je dejala, da je del nove koalicije tudi Resni.ca, »tudi če niste podpisali koalicijskega sporazuma«.

Včerajšnje kolesarjenje črne kocke na Trgu republike FOTO: Dejan Javornik
Včerajšnje kolesarjenje črne kocke na Trgu republike FOTO: Dejan Javornik

Golob ob tem ni pozabil na afero Black Cube: »Uporaba najzloglasnejše zasebne obveščevalne službe Black Cube za to, da se z lažmi vpliva na volitve v Sloveniji, ni suvereno dejanje in nikoli ne bo. To je bil največji škandal v zgodovini Slovenije. In ja, žal prihaja od človeka, ki se najbolj kiti ravno z domoljubjem.« Janši je še očital, da že zdaj grozi nevladnikom, civilni družbi in sindikatom: »O mandatarju Janezu Janši sem se lahko tudi sam prepričal v družbi 30 ljudi na seji sveta za nacionalno varnost. Na tej seji je vpričo predsednice republike, pa nismo bili sami mi, politiki, odkrito grozil prisotnim, vključno z mano, da me bo poslal na Dob.«

Novoizvoljeni premier je v predstavitvi programske zasnove nove vlade izpostavil dokončanje procesov demokratizacije in uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Spomnil je na prisego prve demokratično izvoljene slovenske vlade maja 1990, ki jo je vodil Lojze Peterle in je imela po njegovih navedbah dve ključni programski točki: osamosvojitev in demokratizacijo. »Lažje je bilo Slovenijo osamosvojiti kot jo demokratizirati,« je ocenil in dodal: »Če bi bilo tisto takrat uresničeno do konca, jaz danes ne bi stal tukaj.« Med prioritetami je izpostavil povečanje rodnosti, saj mora biti po njegovih besedah slovenska družina temeljna celica družbe. Prek načela, da mora denar iz javne zdravstvene blagajne slediti pacientu, pa da bo koalicija dograjevala sistem s ciljem zagotavljanja dostopnega, kakovostnega in učinkovitega zdravstvenega varstva za vse državljane. Med govorom je razkril novico o Peterletovem zdravju: »Ker se Lojze Peterle ravno zdaj bori s težko boleznijo, mu v imenu vseh nas želim hitro in uspešno okrevanje.«

Za Janšo je včeraj od skupno 87 glasovalo 51 poslancev. »Danes je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in svobodni Sloveniji. In ni popuščanja,« je takoj po izvolitvi dejal novi premier. Državnozborsko sejo je sicer dopoldne pospremila simbolična akcija, kolesarjenje črne kocke na Trgu republike, ki je opozarjala na afero Black Cube in na, kot so ocenili, prevaro volivcev. Popoldne je bil še shod Tomaža Uštarja iz Alternative za Slovenijo. 

Več iz teme

Janez JanšavladaSDSRobert Golobvolitve
ZADNJE NOVICE
09:05
Šport  |  Športni trači
VIRALEN POSNETEK

Znani športnik omedlel, ko je izvedel, da potuje na SP, nihče v njegovi družini pa tega ni opazil (VIDEO)

Kasneje je priznal, da se niti sam ne spominja, kaj se je točno zgodilo.
23. 5. 2026 | 09:05
09:00
Lifestyle  |  Polet
UŽIVAJMO JIH CELO LETO

To je nizkokalorično živilo, ki zelo koristi srcu in imunskemu sistemu

Koristno predvsem za ljudi, ki želijo nadzorovati krvni tlak in raven holesterola.
Miroslav Cvjetičanin23. 5. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Suzy
OZDRAVITEV

Od težke bolezni do notranje preobrazbe: Mojca Fatur o poti, ki jo je vodil notranji glas (Suzy)

O procesu, v katerem je bolezen postala izhodišče za osebno rast, refleksijo in spremembo življenjskega ritma.
23. 5. 2026 | 09:00
08:45
Novice  |  Slovenija
ČETRTI MANDAT

Kako dolgo se bo obdržala nova Janševa vlada? Toliko volivcev meni, da manj kot eno leto

Okoli 17 odstotkov vprašanih podpira interventni zakon, a čeprav je večina proti, si ne želijo novega referenduma.
23. 5. 2026 | 08:45
08:35
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POLITIČNI NAPADI

Tragičen konec indijskega premierja: atentat, ki je pred 35 leti pretresel svet

Radživ Gandhi je bil že tretji član dinastije, ki so ga ubili.
Dušan Malovrh23. 5. 2026 | 08:35
08:19
Novice  |  Svet
EKSPLOZIJA

Groza pod zemljo! V eksploziji umrlo najmanj 90 ljudi, reševalna akcija še poteka (VIDEO)

Za zdaj ni jasno, koliko rudarjev je še vedno ujetih pod zemljo.
23. 5. 2026 | 08:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Janša postal še četrtič premier: v razpravi pred tajnim glasovanjem tudi o Adolfu Hitlerju