Janša poziva Goloba k odstopu: Najbrž bi prvič dokazal, da samostojno nastopa v tej politični areni

Kako na zahtevo za preiskavo zoper predsednika vlade gleda predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša? V prvem odzivu na zahtevo tožilstva za sodno preiskavo zoper premierja Roberta Goloba je prvak SDS-a dejal, da se s tem zgolj zavlačuje drama in da se predsednika vlade drži v šahu. Prepričan je, da bi moralo tožilstvo, če meni, da obstaja utemeljen sum, vložiti neposredno obtožnico.

»Vse gre po scenariju«

Janša je v oddaji 24UR ZVEČER tudi spomnil na zadevo Patria ter poudaril, da so posledice Golobovih dejanj že znane. Po njegovem mnenju Golob v politiki ni zato, ker bi imel dolgoletno kariero, ampak ker ga je 'ozadje izbralo in sforsiralo'. To isto ozadje pa naj bi zdaj glasove preusmerjalo k novi stranki Vladimirja Prebiliča. Na vprašanje, ali bi moral Golob odstopiti, je Janša odgovoril, da bi s tem morda celo prehitel ustanovitev Prebiličeve stranke in prvič dokazal samostojno delovanje v politiki.

O božičnici in plačah

Med najbolj vročimi temami teh dni je uvedba obvezne božičnice. Janša pravi, da v SDS podpirajo čim višjo božičnico, vendar le tam, kjer za izplačilo obstajajo realna sredstva. V javnem sektorju bi jo podprli šele, ko bi bil proračun uravnotežen.

Predlog premierja, da bi se zaposleni božičnici lahko odpovedali v korist podjetja, pa se Janši zdi neizvedljiv. Ob tem je spomnil, da je SDS predlagala dvig splošne dohodninske olajšave kot bolj eleganten način za povečanje neto plač.

O Logarju in novih političnih projektih

Janša se je dotaknil tudi Anžeta Logarja, za katerega meni, da pobira glasove izključno na škodo SDS in NSi. Primerjal ga je z Gregorjem Virantom in dodal, da je to projekt, ki "škodi".