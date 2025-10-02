Janša poziva Goloba k odstopu: Najbrž bi prvič dokazal, da samostojno nastopa v tej politični areni

Galerija
Kako na zahtevo za preiskavo zoper predsednika vlade gleda predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša? V prvem odzivu na zahtevo tožilstva za sodno preiskavo zoper premierja Roberta Goloba je prvak SDS-a dejal, da se s tem zgolj zavlačuje drama in da se predsednika vlade drži v šahu. Prepričan je, da bi moralo tožilstvo, če meni, da obstaja utemeljen sum, vložiti neposredno obtožnico.
Janša je v oddaji 24UR ZVEČER tudi spomnil na zadevo Patria ter poudaril, da so posledice Golobovih dejanj že znane. Po njegovem mnenju Golob v politiki ni zato, ker bi imel dolgoletno kariero, ampak ker ga je 'ozadje izbralo in sforsiralo'. To isto ozadje pa naj bi zdaj glasove preusmerjalo k novi stranki Vladimirja Prebiliča. Na vprašanje, ali bi moral Golob odstopiti, je Janša odgovoril, da bi s tem morda celo prehitel ustanovitev Prebiličeve stranke in prvič dokazal samostojno delovanje v politiki.
Med najbolj vročimi temami teh dni je uvedba obvezne božičnice. Janša pravi, da v SDS podpirajo čim višjo božičnico, vendar le tam, kjer za izplačilo obstajajo realna sredstva. V javnem sektorju bi jo podprli šele, ko bi bil proračun uravnotežen.
Predlog premierja, da bi se zaposleni božičnici lahko odpovedali v korist podjetja, pa se Janši zdi neizvedljiv. Ob tem je spomnil, da je SDS predlagala dvig splošne dohodninske olajšave kot bolj eleganten način za povečanje neto plač.
Janša se je dotaknil tudi Anžeta Logarja, za katerega meni, da pobira glasove izključno na škodo SDS in NSi. Primerjal ga je z Gregorjem Virantom in dodal, da je to projekt, ki "škodi".