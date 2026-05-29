Janša prečrtal SLS! Bregant ostala brez ministrskega stolčka, Podobnik ostro: »Kako z eno potezo usodno prizadeneš zaupanje in partnerstvo ...«

Slovenska ljudska stranka je kljub osvojitvi enega samega poslanskega mandata po volitvah pričakovala delež oblasti. Vendar pa se načrti njihove predsednice Tine Bregant, da bi prevzela vodenje zdravstvenega ali kmetijskega resorja, niso izšli, saj je mandatar Janez Janša ni uvrstil v svojo ekipo. Ob včerajšnjem oblikovanju vladnega seznama je sicer završalo ob več imenih (kot je Franci Matoz na notranjem ministrstvu), presenetilo pa je dejstvo, da je SLS ostala praznih rok.

Bregantova je že v začetku maja, po vrnitvi stranke v parlament v okviru skupnega nastopa z NSi in Fokusom, poudarjala, da si njihovi volivci zaslužijo vladnega predstavnika, poroča časnik Delo. V stranki so pisno predlagali več kandidatov in pričakovali dogovor o ministrstvu, ki ga bo vodil kandidat SLS. V ozadju pa se je očitno zalomilo. Janša naj bi namreč zavrnil vse kadrovske predloge ljudske stranke, vključno s Srečkom Ocvirkom za kmetijskega ministra. Razlog menda tiči v tem, da naj prvak SDS ne bi bil naklonjen izvolitvi Tine Bregant na čelo stranke, saj je stavil na Petra Gregorčiča.

Odzivi: razočaranje in ostre besede

Predsednica SLS je svoje občutke sinoči strnila na Facebooku: »Danes mi je telefon skoraj pregorel. Da, ni vsak dan lahek. In danes je za mene in mojo stranko boleč dan. V Slovenski ljudski stranki zavezništvo jemljemo resno. Koalicijska pogodba je dobra, smo jo podpisali in stojimo za podpisom. Dana beseda je za nas sveta. Stephen Covey je rekel: 'V življenju obstajajo tri stalnice: sprememba, izbira in načela.' Ostajamo zvesti izbiri in načelom.« V zapisu, v katerem je omenila tudi filmskega junaka Rockyja Balboa, je dodala še: »Ja, vdih, izdih. Jutri je nov dan.«

Precej bolj neposreden pa je bil nekdanji podpredsednik vlade Marjan Podobnik, ki je na družbenem omrežju X ostro napadel takšno sestavo vlade: »Kako z eno potezo lahko usodno prizadeneš zaupanje in partnerstvo med NSi in SLS ter narediš škodo nastajajoči vladi še pred imenovanjem? Tako, da SLS ponižaš in ji ob petih ministrih trojčka NSi - SLS - Fokus ne daš nobenega. Nepravično, nerazumno, obžalovanja vredno. Bog pomagaj Sloveniji in jo blagoslovi.«