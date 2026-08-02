Janša prišel na Planjo in napovedal brezpilotne letalnike (FOTO)

Janez Janša je po poročanju Televizije Slovenija in POP TV izpostavil, da je bilo opravljeno izjemno delo. Poudaril je pomen tehnike in navedel, da helikopter Slovenske vojske zelo natančno zadene žarišča. V prihodnje bodo po njegovih besedah prišli na požarišče tudi brezpilotni letalniki, a »nič ne bo brez človeka«. »Še posebej na takem terenu samo s tehniko ni mogoče opraviti vsega,« je dejal premier. Zahvalil se je vsem, ki so bili od začetka gašenja zraven - gasilcem, civilni zaščiti in Slovenski vojski. Po Janševi oceni je šlo za pravočasen odziv lokalnega okolja v samem začetku. Je pa tudi aktivacija državnega načrta »prispevala k temu, da vse poteka gladko«, je dodal.

Pojavljajo se podtalna žarišča

Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer, gasilci so se z ognjenimi zublji danes borili že tretji dan. Gasilskim enotam iz gasilskih zvez Bovec, Kobarid, Tolmin, Tržič, Škofja Loka, Cerkno, Bled-Bohinj in Idrija so z gašenjem iz zraka pomagali helikopter Slovenske vojske in air tractorja.

Predstavnik za stike z javnostjo Gasilske zveze Bovec Dejan Logar je popoldne za STA povedal, da je požar pod nadzorom, a se še vedno pojavljajo podtalna žarišča. Gasilci gasijo predvsem rob požara, ki je obkoljen. Zaradi gašenja je bila zaprta cesta Strmec-Mangart, pa tudi območje letenja v okolici Planje in Bohinja. Požar se je razširil na približno 12 hektarov površine, a ne v bližino naselij. Danes je bilo na terenu 117 gasilcev s 37 vozili. Iz zraka so helikopter in air tractorja odvrgli preko 120.000 litrov vode, so navedli v centru za obveščanje v Upravi RS za zaščito in reševanje.

Gasilci prekopavajo obroč okoli požarišča in zalivajo posamezna žarišča požara. Lokaliziran požar bodo gasili tudi v prihodnjih dneh. Aktivnosti za ponedeljek so že dogovorjene, je zvečer sporočil Logar. Gašenje bodo ponoči prekinili, v ponedeljek ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Vodu iz Severnoprimorske regije se bosta pridružila še en vod in dva oddelka iz Gorenjske gasilske regije, so napovedali v Gasilski zvezi Slovenije.