Janša prispel v Split, nato takoj na sestanek s Plenkovićem: to čaka evropske voditelje

Predsednik slovenske vlade Janez Janša je pred sredinim vrhom držav MED9 v Splitu opravil dvostransko srečanje s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem. Srečanje prihaja tik pred pomembnim zasedanjem, na katerem bodo voditelji razpravljali o varnosti, migracijah, energetiki in prihodnosti Sredozemlja.

Voditelja Slovenije in Hrvaške sta se tako znova srečala le nekaj tednov po pogovorih ob robu Blejskega strateškega foruma, kjer so bili v ospredju aktualni evropski in mednarodni izzivi ter krepitev sodelovanja.

Janša je v Split prispel zaradi vrha MED9, ki ga letos gosti Hrvaška. Gre za neformalno skupino devetih južnih članic Evropske unije, v kateri so poleg Slovenije in Hrvaške še Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Portugalska in Španija. Hrvaška skupini leta 2026 prvič predseduje.

V Splitu evropski politični vrh

Osrednji del zasedanja bo jutri. Voditelji bodo razpravljali o evropskih in sredozemskih izzivih, pri čemer bodo v ospredju varnost in migracije, energetika, odpornost, varovanje okolja in voda, demografski izzivi ter odnosi z južnim sosedstvom Evropske unije.

Pomemben del pogovorov bo namenjen tudi pripravam na oktobrsko zasedanje Evropskega sveta. Po načrtih naj bi voditelji ob koncu vrha sprejeli skupno izjavo ter v njej poudarili zavezanost krepitvi varnosti, odpornosti in trajnostnega razvoja Sredozemlja ter Evropske unije.

V Split prihaja velik del evropskega političnega vrha. Med udeleženci so med drugim italijanska premierka Giorgia Meloni, francoski predsednik Emmanuel Macron, grški premier Kyriakos Mitsotakis, predsednik Evropskega sveta António Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Med povabljenimi gosti sta tudi monaški knez Albert II. in jordanski prestolonaslednik Al Hussein bin Abdullah II.