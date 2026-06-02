Ste videli Janšo prvič v novi vlogi za Hrvate? Od Thompsona in mladih desničarjev do Marte Kos, pa še darilo je dobil ... (VIDEO)

Mandatar nove vlade Janez Janša je prvič po imenovanju za mandatarja svoje četrte vlade spregovoril za hrvaške medije. Tako je gostoval na Bujica TV.

Med drugim je govoril o evropski komisarki za širitev Marti Kos, ki je iz vrst SDS deležna obtožb o sodelovanju z nekdanjo jugoslovansko tajno službo Udba, Janša pa je v začetku maja na družbenem omrežju X zapisal, da so komisarko v Evropskem parlamentu, kjer je to zanikala, »ujeli na debeli laži in bo morala zato odstopiti ali pa bo zamenjana«. Za hrvaško televizijo je te trditve ponovil: »Ampak spoštovana gospa je lagala, in to trikrat v Slovenskem parlamentu, dvakrat v Evropskem parlamentu, in tukaj se potem postavi tudi vprašanje, zakaj. Zakaj se to počne, še posebej zdaj, ko je izšla tudi knjiga, tudi v tujih jezikih, v angleščini, recimo, kjer so objavljeni dokazi, nesporni dokazi iz uradnega arhiva Republike Slovenije, kolikor jih je pač ostalo. Zdaj, in tukaj je problem, gospa Kos je v Evropski komisiji zadolžena za širitev Evropske unije, kjer pač pride v ta okvir tudi Srbija, ki je država kandidatka in je zadolžena za Ukrajino.« Ob tem je Janša vseeno poudaril: »To vprašanje je širše, presega to, da je nekdo delal za UDBO tam pred 35 leti. Odpira širša varnostna vprašanja, ne samo Slovenije, ampak tudi Evrope, tako da to vprašanje ni zaključeno oziroma se je s tem pač zdaj še tretjim laganjem ta problem dodatno zaostril in pač ne more ostati neodgovoren.«

Janez Janša na Bujica TV. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

»Prvič po 35 letih je bila v demokratično izvoljenem parlamentu večina, ki je zadostovala za to, da se Slovenija vrne v okvir civilizacije«

Kot je znano, je državni zbor pred dnevi sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki razglaša 17. maj za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja.

Prav tako določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Janša je to komentiral takole: »Tukaj gre v bistvu za več. Ne gre za vprašanje ideologije, gre za vprašanje civilizacije, ker to, da se mrtve pokoplje, to je civilizacijsko vprašanje. Zdaj, tisočletja je bil ta akt, se pravi, da si pokopal svoje, pa tudi sovražnikove mrtve, pa včasih zažigali, ker je bil pač to način pokopa. Tista ločnica med civilizacijo in barbarstvom. No in po tisočletjih, ko človek verjame, da je človeštvo napredovalo, smo mi zdaj desetletja po tem, ko je bilo odkrito na stotine morišča, prikritih morišč, skrivanih morišč, prišli v situacijo, da je potrebno glasovati o tem, da se mrtve pokoplje. In v Sloveniji recimo 35 let ni bilo v našem parlamentu večine, da se to naredi. 35 let do tega trenutka oziroma do preteklega meseca v Sloveniji nismo bili sposobni sprejeti z večino v državnem zboru niti resolucije, ki bi govorila o tem, da se mrtve pokoplje. No, zdaj je hvala bogu bil sprejet zakon. Tako da dan spomina pač je posledica tega, to je pač samo po sebi, dejstvo, da se je pač treba spominjati žrtev vseh totalitarizmov, absolutno. In še prej, preden je bila postavljena vlada, ne je bil narejen ta korak, ki je zgodovinskega pomena za Slovenijo. Prvič po 35 letih je bila v demokratično izvoljenem parlamentu večina, ki je zadostovala za to, da se Slovenija v bistvu vrne v okvir civilizacije.«

Bujica TV je hrvaška politična pogovorna oddaja oziroma spletni kanal, povezan z oddajo Bujica, ki jo vodi in ureja Velimir Bujanec. Na YouTubu je kanal opisan kot kanal Velimirja Bujanca, urednika in voditelja oddaje Bujica. Oddaja obravnava predvsem hrvaško politiko, družbene teme, domoljubje, desnico in aktualne polemike. Hrvaški mediji jo pogosto opisujejo kot kontroverzno in izrazito desno usmerjeno oddajo. Januarja letos je hrvaška Z1 televizija sporočila, da po večletnem sodelovanju ne bo več predvajala Bujice, kot razlog pa so navajali neugodne finančne okoliščine, povezane tudi z oddajo in pravnimi postopki. Oddaja se je nato aprila vrnila na TV Dalmacija oziroma prek povezanega kanala Bujica TV Dalmacija.

»Mladi so bolj konservativni tudi zaradi tega, ker ne gledajo levičarskih mainstream medijev«

Janša je tudi pojasnil, zakaj so mladi v Sloveniji vse bolj navdušeni nad konzervativnimi, desnimi strankami. »No, mladi Slovenci hodijo tudi na koncerte, ne, pa na gasilske veselice, ne, tukaj je tudi bil obrat v zadnjem desetletju. So se pa tudi zelo politično aktivirali, se pravi, ni jim več vseeno, kaj bo z njimi, in vse večji del mlade generacije želi odločati o svoji prihodnosti. Mi smo jim odprli ta vrata. Naš podmladek, ne, Slovenska demokratska mladina, je podvojil svoje članstvo v zadnjem času. Bili so tisti najbolj opazen in najbolj dinamičen del naše volilne kampanje. Bilo jih je veliko na naši listi, nekateri tudi izvoljeni. Jeseni imamo lokalne volitve, kjer bo tega še več. Skratka, pri nas to ni samo beseda ali pa številka, ne, mi angažma mladih jemljemo resno. Je pa res še to, da pač mladi so bolj konservativni tudi zaradi tega, ker ne gledajo levičarskih mainstream medijev.«

Janša o Marku Perkoviću - Thompsonu Hvala Thompsonu za podporo, zelo bi si želel, da bi nastopil v Ljubljani! Tako da to, da je bil nek koncert v Sloveniji prepovedan, saj potem je bila ta prepoved sicer odpravljena, vendar prepozno, to je velika sramota. Tako da, dobrodošli vsi, ki v srcu dobro mislijo.

O razmerah na meji

Janez Janša se je odzval tudi na razmere na meji: »Tako da zdaj, če ko dobimo novo vlado, bomo to vprašanje ponovno proučili in verjetno nehali zafrkavati ljudi na meji, ki imajo potne liste, ampak iskati tiste, ki se ukvarjajo z nezakonitimi prehodi, predvsem z organizacijo tega, ker običajno so to, je to del kriminalnega biznisa.«

No, ob koncu pogovora pa je voditelj Janšo presenetil s prav posebnim darilom. Podaril mu je namreč reprezentačni dres Luke Modrića, enega najboljših hrvaških nogometašev.