Janša ravnateljici, kjer so vabila na roditeljski sestanek poslali v albanščini: »To je noro« (VIDEO)

V javnosti močno odmeva dogajanje na I. Osnovni šoli (OŠ) Žalec, kjer so vabilo za roditeljski sestanek poslali tudi v albanščini. Ob tem so na šolskem ministrstvu izpostavili, da vzgojno-izobraževalno delo na tej šoli poteka v slovenskem jeziku.

Ocenili so tudi, da s prevodom vabila na roditeljski sestanek za učenca, katerega materni jezik je albanski, ki ga ni mogoče šteti za del vzgojno-izobraževalnega procesa v smislu pouka in ostalih dejavnosti, namenjenih učencem, šola ni kršila določb zakona. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja namreč določa, da je učni jezik slovenščina, razen na območjih, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost. Natančnih namenov uporabe sredstev informiranja pa zakonodaja ne pripisuje, so še navedli na ministrstvu.

Ker ni bilo odziva na slovensko vabilo so ga spisali v albanščini

Ravnateljica I. OŠ Žalec Andreja Špajzer je za STA povedala, da so uvodne roditeljske sestanke za vse starše sklicali septembra. Vabila vsem staršem so bila poslana preko eAsistenta in so bila napisana v slovenskem jeziku. Ker so opazili, da se veliko staršev priseljencev ni udeležilo uvodnih roditeljskih sestankov, kjer je ravnateljica podala pomembne informacije glede zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja v tekočem šolskem letu, so za starše učencev priseljencev, ki ne govorijo slovensko in prihajajo iz albansko govorečega okolja, organizirali dodaten roditeljski sestanek, ki je bil pred tednom dni, je dejala.

Janša oster Sedanja Golobova koalicija je zavrnila razumski predlog, da bi učenci, ki ne znajo slovensko, najprej obiskovali poseben pouk slovenščine in se potem vključili v redno izobraževanje. Bilo bi bolje zanje, za učitelje in za slovenske učence, ki so sedaj nujno prikrajšani dvakrat. Učitelji se morajo več ukvarjati z drugimi, splošni nivo znanja pa nujno pade. Hkrati se v razredih oblikujejo skupine različno govorečih učencev, kar zagotovo ne prispeva k organskemu vključevanju tujcev v naš način življenja. Posledice so negativne in nevarne. Naslednje leto bomo to popravili, hkrati pa zaostrili imigrantsko politiko ter jo prilagodili našim potrebam namesto zasledovanju levičarskih ciljev po čimvečjem uvozu novih volivcev na račun davkoplačevalcev.

Po njenih besedah je bilo vabilo namenjeno izključno albansko govorečim staršem. Za Odmeve na TVS pa dodala: »Na naši šoli zagotavljamo varno učno okolje in upoštevamo vse smernice za priseljence, ki jih je izdal Zavod za šolstvo. Te smernice so bile prenovljene junija 2024, v tej smeri pa se naši učitelji nenehno strokovno izpopolnjujejo in vključujejo v različne projekte. Gradimo na medsebojnem spoštovanju, med učitelji, učenci in vsemi zaposlenimi v šoli,«.

Na omenjena pojasnila ravnateljice se je kritično odzval šef SDS. Janez Janša tako pravi, da je to noro in da nihče ne bi smel v Sloveniji obiskovati obveznega pouka, če ne razume slovensko.