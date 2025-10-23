  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPORNO?

Janša ravnateljici, kjer so vabila na roditeljski sestanek poslali v albanščini: »To je noro« (VIDEO)

Prvak opozicije pravi, da nihče ne bi smel v Sloveniji obiskovati obveznega pouka, če ne razume slovensko.
Ravnateljica I. Osnovne šole Žalec Andreja Špajzer. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs
Ravnateljica I. Osnovne šole Žalec Andreja Špajzer. FOTO: Zaslonski Posnetek Tvs
M. U.
 23. 10. 2025 | 19:15
3:22
A+A-

V javnosti močno odmeva dogajanje na I. Osnovni šoli (OŠ) Žalec, kjer so vabilo za roditeljski sestanek poslali tudi v albanščini. Ob tem so na šolskem ministrstvu izpostavili, da vzgojno-izobraževalno delo na tej šoli poteka v slovenskem jeziku.

image_alt
Prevod v albanščino dvignil prah: šola se brani, minister pa pravi, da zakon ni bil kršen

Ocenili so tudi, da s prevodom vabila na roditeljski sestanek za učenca, katerega materni jezik je albanski, ki ga ni mogoče šteti za del vzgojno-izobraževalnega procesa v smislu pouka in ostalih dejavnosti, namenjenih učencem, šola ni kršila določb zakona. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja namreč določa, da je učni jezik slovenščina, razen na območjih, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost. Natančnih namenov uporabe sredstev informiranja pa zakonodaja ne pripisuje, so še navedli na ministrstvu. 

Ker ni bilo odziva na slovensko vabilo so ga spisali v albanščini

Ravnateljica I. OŠ Žalec Andreja Špajzer je za STA povedala, da so uvodne roditeljske sestanke za vse starše sklicali septembra. Vabila vsem staršem so bila poslana preko eAsistenta in so bila napisana v slovenskem jeziku. Ker so opazili, da se veliko staršev priseljencev ni udeležilo uvodnih roditeljskih sestankov, kjer je ravnateljica podala pomembne informacije glede zagotavljanja varnega in spodbudnega učnega okolja v tekočem šolskem letu, so za starše učencev priseljencev, ki ne govorijo slovensko in prihajajo iz albansko govorečega okolja, organizirali dodaten roditeljski sestanek, ki je bil pred tednom dni, je dejala.

Janša oster

Sedanja Golobova koalicija je zavrnila razumski predlog, da bi učenci, ki ne znajo slovensko, najprej obiskovali poseben pouk slovenščine in se potem vključili v redno izobraževanje. Bilo bi bolje zanje, za učitelje in za slovenske učence, ki so sedaj nujno prikrajšani dvakrat. Učitelji se morajo več ukvarjati z drugimi, splošni nivo znanja pa nujno pade. Hkrati se v razredih oblikujejo skupine različno govorečih učencev, kar zagotovo ne prispeva k organskemu vključevanju tujcev v naš način življenja. Posledice so negativne in nevarne. Naslednje leto bomo to popravili, hkrati pa zaostrili imigrantsko politiko ter jo prilagodili našim potrebam namesto zasledovanju levičarskih ciljev po čimvečjem uvozu novih volivcev na račun davkoplačevalcev.

Po njenih besedah je bilo vabilo namenjeno izključno albansko govorečim staršem. Za Odmeve na TVS pa dodala: »Na naši šoli zagotavljamo varno učno okolje in upoštevamo vse smernice za priseljence, ki jih je izdal Zavod za šolstvo. Te smernice so bile prenovljene junija 2024, v tej smeri pa se naši učitelji nenehno strokovno izpopolnjujejo in vključujejo v različne projekte. Gradimo na medsebojnem spoštovanju, med učitelji, učenci in vsemi zaposlenimi v šoli,«.

Janša: To je noro

Na omenjena pojasnila ravnateljice se je kritično odzval šef SDS. Janez Janša tako pravi, da je to noro in da nihče ne bi smel v Sloveniji obiskovati obveznega pouka, če ne razume slovensko.

Več iz teme

šolaJanez Janšaalbanščinaroditeljski sestanekŽalec
ZADNJE NOVICE
20:25
Bulvar  |  Tuji trači
SE ZGODI

Ups nerodno! Znani voditeljici se je med oddajo strgala obleka, vse posneto (VIDEO)

Prenos v živo je vedno nepredvidljiv.
23. 10. 2025 | 20:25
20:05
Lifestyle  |  Stil
ISKANJE DVOJINE

Koliko zmenkov je potrebnih, da izveš, ali ima oseba partnerski potencial

Eden, dva, trije ali več zmenkov? Ameriški strokovnjak razkriva, kdaj res lahko presodimo, ali se zveza razvija v nekaj pristnega.
23. 10. 2025 | 20:05
20:02
Novice  |  Kronika  |  Doma
VLOM

Vlomil v avto, vzel denarnico s PIN kodo, za toliko je oškodoval lastnico

Storilec je opravil dvige gotovine.
23. 10. 2025 | 20:02
19:15
Novice  |  Slovenija
SPORNO?

Janša ravnateljici, kjer so vabila na roditeljski sestanek poslali v albanščini: »To je noro« (VIDEO)

Prvak opozicije pravi, da nihče ne bi smel v Sloveniji obiskovati obveznega pouka, če ne razume slovensko.
23. 10. 2025 | 19:15
19:05
Lifestyle  |  Astro
DAN PREOBRAZBE

Zvezdni odsev: Potovanje k rasti in preobrazbi

Astrološka napoved za petek, 24. oktober 2025.
Delo UI23. 10. 2025 | 19:05
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
NENAVADNO

Zakaj ni nobelovcev za matematiko

Ta veda prežema vse v vesolju razen slovitih nagrad.
23. 10. 2025 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 12:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Ste vedeli, da lahko tako veliko privarčujete?

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 10:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRILOŽNOST

Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 12:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Ste vedeli, da lahko tako veliko privarčujete?

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 10:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
20. 10. 2025 | 12:51
Promo
Novice  |  Slovenija
Zdrava hrana

Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ŽELEZNIŠKI MUZEJ

Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
23. 10. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
21. 10. 2025 | 15:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
22. 10. 2025 | 10:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Se bo elektrika podražila?

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
22. 10. 2025 | 08:09
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Kdo so slovenski junaki trajnosti 2025? Spoznajte podjetja, ki spreminjajo prihodnost!

Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Starši, pozor! To morate vedeti, preden otrok začne trenirati

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov.
Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOBILNA TEHNOLOGIJA

Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
23. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kako prepoznati lažni glas sodelavca

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VHODNA VRATA

Slovenski proizvajalec vhodnih vrat zavzema vodilni položaj v Evropi

V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev. Katera izbira je boljša?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
20. 10. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je »brez sladkorja« res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

To so lahko razlogi za bolečine v hrbtenici

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki