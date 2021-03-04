Janša javnost razburil z rojstnodnevno čestitko

Premierje na twitterju v torek pojav in pomen Nova24TV v slovenskem televizijskem prostoru prostoru primerjal z nastankom Nove revije na začetku slovenske pomladi. Odzvali so se trije izmed glavnih in odgovornih urednikov Nove revije ter zavrnili »lažnivo in manipulantsko primerjavo Nove revije z Novo24TV, kakršno si je dovolil Janša«. Janša je ob peti obletnici od ustanovitve čestital Nova24TV in zapisal (nelektorirano): »Pojav in pomen Nova24TV v slovenskem TV prostoru lahko primerjamo z nastankom Nove revije na začetku Slovenske pomladi. Zrno, ki je skalilo in rodilo.«»Trije izmed glavnih in odgovornih urednikov Nove revije s prezirom zavračamo lažnivo in manipulantsko primerjavo Nove revije z Novo24TV, kakršno si je dovolil Janez Janša v čivku,« pa so zapisaliinterNova revija je bila, kot so zapisali, »disidentsko dejanje državljanskega, intelektualnega in umetniškega odpora zoper razpadajoči totalitarni družbeni sistem v osemdesetih letih prejšnjega stoletja«, Nova24TV je pa »pompozno, neumno in nevarno trobilo porajajoče se diktature. Bolj bi bila na mestu primerjava Nove24TV s Komunistom, glasilom Zveze komunistov v času najgloblje represije. V skladu s stalinističnimi rituali Janša in njegovi opričniki zdaj proslavljajo uspešno opravljeno prvo udarniško 'petletko'.« so dodali.»Janez Janša nima nobene pravice, da si prilašča Novo revijo, ki je veliko naredila ne samo za osamosvojitev Slovenije, temveč tudi za njegovo osvoboditev iz vojaškega zapora,« je sklenila trojica urednikov Nove revije.