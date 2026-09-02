  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAM GRE SLOVENIJA?

Janšo to žalosti, zdaj z grenkim sporočilom o Sloveniji: »Od leta 2008 nismo prišli nikamor« (VIDEO)

Predsednik vlade obrtnikom in podjetnikom zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja.
Janez Janša FOTO: Reuters
Janez Janša FOTO: Reuters
M. U.
 2. 9. 2026 | 14:52
 2. 9. 2026 | 16:23
3:34
A+A-

Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na Forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja.

Od leta 2008 Slovenija ni prišla nikamor

Slovenija je leta 2008 po 10 letih intenzivnega razvoja dosegla 91 odstotkov evropskega povprečja po kupni moči prebivalstva. »Danes smo še vedno tam. Slovenija torej v tem času na tem področju ni prišla nikamor,« je poudaril Janša. Eden glavnih razlogov za neizkoriščenost potencialov je po njegovih besedah nestabilnost. V zadnjih letih ima Slovenija z njo veliko težav tako v gospodarstvu kot politiki, je opozoril. Da ima Slovenija še vedno relativno veliko blaginjo, se imamo po njegovih besedah zahvaliti dvema bistvenima faktorjema stabilnosti – lokalni samoupravi in slovenskemu gospodarstvu.

Premier Janša je kot posebej problematično izpostavil rast števila zaposlenih v javni upravi.

Opozoril je na rast deleža javne porabe v slovenskem bruto domačem proizvodu, ki je že dosegla nevzdržno raven. Rešitev vidi v tako imenovanem davčnem sidru oziroma z ustavo določeni omejitvi javne porabe. »S tem dobimo temeljni pogoj za stabilno davčno okolje. Davčno sidro je največje možno zagotovilo za stabilnost,« je poudaril.

Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti

Kot posebej problematično je izpostavil rast števila zaposlenih v javni upravi. Vlada bo storila vse, kar je v njeni moči, za optimizacijo in povečanje učinkovitosti na tem področju, je napovedal. Žalosti ga, da je Slovenija pod prejšnjo vlado in tudi prej zapravila toliko priložnosti. Vendar pa se mnogi kljub vsemu očitno od tega niso ničesar naučili, je opozoril. Dokaz tega je po njegovih besedah tudi zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.

»Nasprotovanje temu zakonu je nasprotovanje uspešni Sloveniji,« je dejal. Ta referendum bo zato po njegovih besedah pomembnejši, kot se morda komu zdi. »To referendumsko odločanje bo začrtalo pot prihodnjega razvoja Slovenije,« je poudaril.

Velike obljube obrtnikom in podjetnikom

Obrtnikom in podjetnikom je zagotovil, da bo vlada storila vse za »življenjsko« zakonodajo brez nepotrebnih obremenitev in omejitev. To velja tudi za implementacijo evropskih direktiv, kjer je po njegovih besedah pogosto prišlo do uvajanja še strožjih pravil, kot so jih pripravili v Bruslju. Letos so v OZS zbrali 149 zahtev do vlade in jih povezali v Strategijo razvoja malega gospodarstva 2026–2030.

Podjetjem bi bilo danes nedvomno lažje, če ne bi nasprotniki učinkovitih rešitev blokirali toliko ukrepov.

Mnoge od teh zahtev so po premierjevih besedah že del koalicijske pogodbe. »To ni nek ozek politični program, temveč program razvoja,« je dejal. »Treba je narediti določene zadeve, to okolje pa mora nato ostati stabilno,« je dodal. 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

SlovenijagospodarstvoJanez JanšavladadavkireferendumpodjetnikiOZSforum obrti in podjetništva
ZADNJE NOVICE
16:17
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Saturn: učitelj meja, časa in zrelosti

Uči, da ne moremo vsega dobiti takoj, in nas sooča s strahovi in področji, kjer dvomimo o sebi.
2. 9. 2026 | 16:17
16:15
Novice  |  Slovenija
TEŽKA 250 KILOGRAMOV

Pozor! V nedeljo se izogibajte temu območju, zaradi deaktivacije bombe bo zaprt celo zračni prostor

Naprej jo bodo prestavili z levega brega Save na desni breg, kjer so pripravili utrjen zaščitni objekt za deaktivacijo bombe.
2. 9. 2026 | 16:15
15:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
ARETACIJE

Hrvati ustavili Slovenko (32), nato pa odkrili tole: količina droge osupne (FOTO)

Policija je v sodelovanju s cariniki ob vstopu v Hrvaško pregledala avtomobil s slovenskimi registrskimi oznakami.
2. 9. 2026 | 15:39
15:25
Bulvar  |  Domači trači
IZ DRUŽINSKEGA ALBUMA

Fotografija staršev na poročni dan: tako je bil videti svet, preden se je rodil Borut Pahor (FOTO)

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je na Instagramu objavil dragocen družinski spomin.
2. 9. 2026 | 15:25
15:00
Lifestyle  |  Stil
PREPROSTO JE

Kako iz doma pregnati pajke? Pomagajo ti naravni triki

Pajki se radi zadržujejo v naših domovih, vendar obstajajo preprosti načini, kako jih pregnati.
2. 9. 2026 | 15:00
14:56
Šport  |  Športni trači
IVAN GUDELJ

Poslovila se je legenda Hajduka: bolezen mu je že pri 25 letih vzela bleščečo kariero (FOTO)

V 67. letu starosti je po težki bolezni umrl nekdanji nogometaš splitskega Hajduka Ivan Gudelj, eden največjih talentov hrvaškega in nekdanjega jugoslovanskega nogometa.
2. 9. 2026 | 14:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki