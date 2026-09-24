Trump prihaja v Slovenijo? Janša na ameriški televiziji razkril, kaj mu je obljubil ameriški predsednik (VIDEO)

Janez Janša se te dni mudi v New Yorku, kjer vodi slovensko delegacijo na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Spremlja ga tudi soproga Urška Bačovnik Janša, s katero sta se v torek zvečer udeležila tradicionalnega sprejema, ki sta ga za vodje delegacij pripravila ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump.

»Naši državi imata poseben odnos«

Janša je včeraj celo nastopil na ameriški televiziji Newsmax, kjer je med drugim govoril o odnosih med Slovenijo in Združenimi državami. Newsmax je sicer ameriški konservativni politični medij, ki velja za enega glavnih tekmecev Fox News na desnem delu ameriškega medijskega prostora.

Poudaril je, da imata državi po njegovem poseben odnos, in ob tem razkril, da je Trumpa večer prej osebno povabil v Slovenijo. »Prav zato sem predsednika Donalda Trumpa sinoči na sprejemu povabil v Slovenijo,« je zapisal Janša ob objavi posnetka svojega nastopa. Že pred tem je prek vladnega profila sporočil, da mu je Trump obisk tudi obljubil.

Če bi Trump povabilo tudi dejansko uresničil, bi šlo za enega najodmevnejših obiskov v Sloveniji v zadnjih letih. Trump je Slovenijo sicer že obiskal, vendar zasebno in dolgo pred predsedniško funkcijo. Julija 2002 je z Melanio priletel na Brnik, kjer sta ju pričakala njena starša Viktor in Amalija Knavs. Odpeljali so se na Bled, kjer so skupaj večerjali; obisk je bil zelo kratek. Trump je pozneje v pogovoru z Larryjem Kingom celo šaljivo dejal, da je bil v Sloveniji »okoli 13 minut«.

Kolikor je javno znano, je bil to njegov prvi in doslej edini obisk Slovenije. Kot predsednik ZDA Slovenije še ni obiskal.

Janša danes pred Generalno skupščino OZN

Osrednji del Janševega obiska v New Yorku sicer šele prihaja. Danes bo nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov, predvidoma pozno popoldne po lokalnem času oziroma zvečer po slovenskem času. Vlada je že pred začetkom obiska napovedala, da bo Slovenija v ospredje postavila spoštovanje Ustanovne listine OZN, mednarodnega prava, preprečevanje konfliktov ter učinkovitejše delovanje Združenih narodov.

»Potrebujemo OZN, ki prinaša rezultate - organizacijo, ki ne le opozarja na globalne izzive, temveč pomaga preprečevati krize, reševati konflikte in skupna načela pretvarjati v konkretna dejanja.«

Janša je pred začetkom splošne razprave poudaril, da Slovenija ostaja zavezana Združenim narodom in učinkovitemu mednarodnemu sodelovanju ter da svet po njegovem potrebuje organizacijo, ki ne bo zgolj opozarjala na krize, temveč bo sposobna prispevati k njihovemu preprečevanju in reševanju.

V New Yorku je že opravil več srečanj in se udeležil spremljevalnih dogodkov. V sredo je sodeloval na 6. vrhu Krimske platforme, kjer je ponovno izrazil podporo Ukrajini. Slovenska vlada je sicer napovedala, da bo premier med celotnim obiskom opravil še več bilateralnih srečanj, njihov seznam pa se sproti dopolnjuje.

Po govoru še med Slovence v New Yorku

Po današnjem nastopu v Generalni skupščini se bo Janša udeležil še sprejema in srečanja s slovensko-ameriško skupnostjo. Dogodek pripravlja slovensko veleposlaništvo v Washingtonu v prostorih slovenske cerkve sv. Cirila v New Yorku. Janšev obisk v ZDA bo trajal do petka.