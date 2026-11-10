Janša s pomembnim sporočilom Slovencem! Kaj imajo skupnega Rode, Boeing 747 in umetna inteligenca?

Janša s pomembnim sporočilom Slovencem, v njem omenil tudi Rodeta in potomca izseljenca, ki je sodeloval pri razvoju Boeinga 747

Slovenija danes praznuje dan znanosti. Ob tej priložnosti se je oglasil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki je poudaril, da so Slovenci skozi zgodovino večkrat dokazali, da lahko kljub majhnosti države s svojim znanjem in izumi pomembno vplivajo na svet. Posebno pozornost je namenil tudi umetni inteligenci in njenemu vplivu na prihodnost človeštva.

Slovenija dan znanosti kot državni praznik praznuje 10. novembra. Praznik, ki ni dela prost dan, je posvečen znanstvenim dosežkom, raziskovanju in pomenu znanja za prihodnost družbe. Datum je povezan z rojstvom slovenskega razsvetljenca in mecena Žige Zoisa.

»Smo narod, ki je skozi stoletja večkrat dokazal, da lahko z znanjem presežemo geografsko in demografsko majhnost. Naša zgodovina je polna izjemnih izumov in prelomnih idej, ki so ključno vplivale na svet,« je zapisal.

Spomnil na slovenske izumitelje, ki so zaznamovali svet

V daljši poslanici je Janša izpostavil več Slovencev, katerih dosežki so pomembno prispevali k znanstvenemu in tehnološkemu napredku.

Med njimi je omenil Janeza Puharja, pionirja fotografije na steklu, Hermana Potočnika Noordunga, ki je s svojimi zamislimi tlakoval pot raziskovanju vesolja, in Franceta Rodeta, enega od izumiteljev elektronskega žepnega kalkulatorja. Spomnil je tudi na potomca slovenskega izseljenca, ki je sodeloval pri razvoju znamenitega letala Boeing 747.

Janša tudi o umetni inteligenci: Ne smemo se je bati

Predsednik vlade se je dotaknil tudi umetne inteligence, ki po njegovih besedah že danes močno spreminja raziskovanje, izobraževanje in vsakdanje življenje. Opozoril je, da se ob njenem razvoju pojavljajo tudi strahovi, vendar je prepričan, da bo odločilno predvsem to, kako jo bodo ljudje uporabljali. Poudaril je, da umetna inteligenca ne more namesto človeka odločati o tem, kakšen svet želimo ustvariti. Zato meni, da se njenega razvoja ne bi smeli bati, temveč bi morali poskrbeti za odgovorno uporabo novih tehnologij.

»Za nas in za prihodnje generacije«

Ob koncu poslanice je Janša čestital vsem, ki s svojim raziskovalnim delom prispevajo k prepoznavnosti Slovenije v svetu.

»Ob dnevu znanosti iskreno čestitam vsem slovenskim znanstvenikom, ki Slovenijo promovirajo na svetovnem odru in s svojimi odkritji prispevajo, da svet preoblikujemo v nekaj boljšega. Za nas in za prihodnje generacije,« je sporočil.