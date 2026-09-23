Janša s soprogo Urško pri Melanii in Trumpu v New Yorku

Premier Janez Janša je v ponedeljek prispel v New York, kjer se med 21. in 25. septembrom udeležuje osrednjega diplomatskega dogodka leta, splošne razprave Generalne skupščine Združenih narodov. V okviru obiska ga spremlja tudi zunanji minister Tone Kajzer, slovenska delegacija pa bo v New Yorku opravila še več dvostranskih srečanj.

Sinoči se je odvil eden od bolj odmevnih družabno-diplomatskih dogodkov tedna. Janša in Urška Bačovnik Janša sta se udeležila tradicionalnega sprejema, ki ga za vodje delegacij pripravljata predsednik ZDA Donald in prva dama Melania Trump. Takšni sprejemi ob robu Generalne skupščine OZN so predvsem priložnost za neformalne stike med voditelji in kratke pogovore.

Delegacija predsednika vlade Janeza Janše je v ponedeljek zvečer prispela v New York kljub zamudi zaradi tehničnih težav Ameriške uprave za zračni promet nad severovzhodnim delom ZDA, zaradi katerih je bilo odpovedanih več sto poletov, več tisoč pa jih je imelo zamude.

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da mu program še sestavljajo, ker se sproti spreminja, doslej pa je znano, da bo imel govor pred Generalno skupščino v četrtek. Nato mu veleposlaništvo v Washingtonu v prostorih slovenske cerkve sv. Cirila pripravlja sprejem in srečanje s slovensko-ameriško skupnostjo.

Janša se je v New Yorku že srečal tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem; šlo je za krajši pogovor ob robu zasedanja Generalne skupščine OZN, kjer sta si po Vučićevih besedah izmenjala poglede na aktualno dogajanje in sodelovanje med državama.

Urška Bačovnik Janša tudi na dogodku Melanie Trump

Urška Bačovnik Janša ima v New Yorku tudi svoj spremljevalni program. Po napovedih naj bi se udeležila dogodka prve dame Melanie Trump v okviru pobude Fostering the Future Together, ki je namenjena boljšemu dostopu otrok in mladih do izobraževanja ter tehnologije. Bela hiša je ob letošnjem zasedanju OZN sporočila, da se je pobudi pridružilo več držav, Melania Trump pa je predstavila tudi nova mednarodna sodelovanja in dogodke v okviru programa.

Janša je medtem že opravil tudi pogovor s predsednikom vlade Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim. Govorila sta o dvostranskih odnosih, gospodarskem sodelovanju, razmerah na Zahodnem Balkanu in evropski poti Severne Makedonije.

V četrtek nagovor pred Generalno skupščino

Osrednji del Janševega obiska bo njegov četrtkov govor pred Generalno skupščino OZN. Po napovedi vlade bo nastopil predvidoma ob 18. uri po newyorškem času, pozneje pa se bo srečal še s slovensko-ameriško skupnostjo v prostorih slovenske cerkve sv. Cirila. Slovenija bo na letošnjem zasedanju poudarjala pomen mednarodnega prava, zaščite civilistov, spoštovanja človekovih pravic ter učinkovitejšega delovanja Združenih narodov. V ospredju razprav so med drugim vojne in drugi oboroženi konflikti, razmere na Bližnjem vzhodu, prihodnost multilateralnega sistema ter reforma OZN.

Donald Trump je svoj govor pred Generalno skupščino opravil že v torek, ko je predstavil ameriške zunanjepolitične poudarke in govoril o suverenosti, varnosti ter vlogi ZDA v svetu. Janšev obisk New Yorka se bo nadaljeval še z več srečanji, katerih urnik se po navedbah kabineta predsednika vlade sproti dopolnjuje.