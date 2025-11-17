Janša se je obrnil na Muska, ne more verjeti, kaj se dogaja na X-u, na nogah so tudi mladi zdravniki

Prvak opozicijske SDS, Janez Janša, se je na družbenem omrežju X obrnil na prvega moža tega družbenega omrežja, Elona Muska, ter na raziskovalca in podjetnika dr. Elija Davida. Razlog za to pa tiči v tem, da je družbeno omrežje suspendiralo profil zdravnikov (Zdravniki PROTI zakonu), ki so proti zakonu o evtanaziji. Ni pa bil edini, ki ga je to zmotilo. Mladi zdravniki Slovenije so bili na svojem uradnem profilu na tem omrežju prav tako kritični.

Janša je bil v svojem zapisu kratek, a jasen: »Hej, @elonmusk @DrEliDavid. Neverjetna cenzura na @X v Sloveniji pred referendumom o evtanaziji. Kaj se dogaja?« K temu je dodal še sliko, ki dokazuje, da je bil profil suspendiran. Odzivov Muska in Davida na X-u popoldne ni bilo.

Mladi zdravniki Slovenije so se v svojem zapisu bolj razpisali. »ALARM! X blokiral račun Zdravniki proti zakonu @protizakonu! Najbrž smo ogroženi vsi profili, ki javnosti posredujemo informacije in poglede zdravnikov o slabemu zakonu o medicinskem končanju življenja. V osrednje medije prodre komaj kakšna objava z naše strani, zato so socialna omrežja edina pot komunikacije. Očitno nam jemljejo tudi to. Zdravniki ne izpostavljamo ideoloških razlogov, pač pa predvsem opozarjamo na pasti konkretnega zakona, ki je poln lukenj in nevarnosti,« so zapisali.

Obenem so še omenili, da so na naslovu www.razmisli-pred-referendumom.si zbrali informacije, ki so po njihovem mnenju potrebne za trezen razmislek glede zakona.

Na referendum gremo 23. novembra

O zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bomo državljani 23. novembra glasovali na referendumu. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?« Zakon do izida referenduma še ne more stopiti v veljavo.

