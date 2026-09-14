Janša se je srečal z Ruttejem: storili bodo vse, da namesto 2 odstotkov BDP za obrambo namenimo 3,5 odstotka

Slovenija je zanesljiva članica zveze Nato in ima verodostojen načrt povečanja obrambnih izdatkov, je po današnjem srečanju s premierjem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je medtem potrdil zavezanost Slovenije močnemu in kredibilnemu Natu, kot tudi nadaljnji podpori Ukrajini.

Kot je na skupni novinarski konferenci po srečanju povedal Rutte, je Slovenija pod Janševo vlado zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini. Pomembna je tudi za ohranjaje stabilnosti na Zahodnem Balkanu, je dodal. Zagotovil je, da zaveznice stojijo ob strani Sloveniji, in se ji zahvalil za podporo Kijevu v okviru pobude PURL in češke pobude za strelivo.

Cilj 3,5 odstotka BDP

Janša je medtem izpostavil, da bo Slovenija z nedavno sprejetim predlogom rebalansa proračuna letos končno dosegla dva odstotka BDP za obrambo, v naslednjih letih pa bodo storili vse za dosego cilja 3,5 odstotka BDP, postavljenega za leto 2035.

Ob tem je poudaril, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zato, ker je to zaveza do Nata, temveč zato, da bo »sposobna braniti sebe in sodelovati v zavezništvu«, saj da je kolektivna obrambna cenejša in bolj učinkovita, kot če bi jo morala zagotavljati sama. »Če bi za obrambo namenili celoten proračun, ne bi mogli zagotoviti take stopnje varnosti,« je poudaril in dodal, da je Slovenija zavezana močnemu in kredibilnemu Natu. Ob tem je napovedal, da bodo povečane izdatke vložili v človeške zmogljivosti in moderno tehniko.