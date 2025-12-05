Janša se je takole obregnil ob besede Kučana, a zato pohvalil Omana (VIDEO)

Prvak stranke SDS Janez Janša se je na družbenem omrežju X vrnil v zgodovino. Objavil je govor Ivana Omana, enega vidnejših politikov v slovenski zgodovini, po vaji Premik marca 1991. Govor je bil torej le nekaj mesecev pred slovensko osamosvojitvijo. Janši je všeč, kako je Oman poimenoval našo vojsko. Kot je zapisal, je bil on edini član Predsedstva RS, ki si je upal izgovoriti besedi slovenski vojak, ali pa Slovenska vojska. Se je pa predsednik največje opozicijske stranke v svojem zapisu obregnil ob to, kako je nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan poimenoval našo vojsko.

Sodeč po zapisu, si Janša želi, da bi Kučan našo vojsko imenoval preprosto Slovenska vojska. »Milan Kučan je celo po končani osamosvojitvi najprej vztrajal, da ostane ime Teritorialna obramba, kasneje pa je zagovarjal naziv "Vojska republike Slovenije" namesto "Slovenska vojska". Prav tako je zavračal obiske enot, vključno s postrojem zaščitne brigade decembra 1990 v Kočevski reki. Februarja 1991 je (čeprav je bil po ustavi formalno na čelu poveljstva obrambnih sil) podpisal javno izjavo levičarskih strank in mirovnega inštituta, v kateri piše, da Slovenija ne potrebuje vojske,« je zapisal Janša, ki je bil v času osamosvojitvene vojne slovenski obrambni minister.

To, da se je Janša obregnil ob Kučanove besede, ne preseneča. Njuna medsebojna trenja in različni pogledi na polpreteklo zgodovino tudi po več kot tridesetih letih ostajajo v domačem političnem prostoru. Janša in Kučan tudi že desetletja predstavljata dva nasprotna pola, okoli katerih se pogosto polarizira slovenska javnost.