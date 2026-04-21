Janša (še) ne sešteva, prvak NSi bi bil »zanimiva možnost« za mandatarja

Od državnozborskih volitev je ves čas v ospredju le številka 46. Brez takšnega števila glasov poslancev namreč nihče ne more postati predsednik vlade. Dosedanji Robert Golob je, kljub temu da je bil s svojim Gibanjem Svoboda relativni zmagovalec volitev in si je v 90-članskem parlamentu izboril 29 poslanskih sedežev, kaj hitro spoznal, da mu zaradi zavrnitve trojčka NSi, SLS, Fokus ter Demokratov Aleša Logarja 46 glasov ne bo uspelo doseči. Včeraj je zato po posvetu pri predsednici republike Nataši Pirc Musar že povedal, da se veselijo dela v opoziciji ter da so prepričani, »da ta koalicija prevarantov ne bo imela dolgega veka«.

Robert Golob in predsednica države Nataša Pirc Musar FOTO: Jože Suhadolnik

V mislih je seveda imel stranke desne sredine in največjega rivala, to je predsednika Slovenske demokratske stranke (SDS). Glede na dogajanje zadnjih dni se zdi, da je sestava vlade pod slednjim najbolj verjetna. Včeraj se je tudi sam oglasil pri predsednici, ki se je posvetovala z vodji poslanskih skupin o kandidatu za premierja. »Mi se ne ukvarjamo s štetjem glasov,« je dejal Janša in dodal, da se s predsednico o 46 podpisih nista pogovarjala. S tem se po njegovih besedah ukvarjajo mediji, ki »v zadnjih tednih zelo pomagajo, da bi nastala druga Golobova vlada«. »S tem pa po mojem mnenju delate ravno obratno,« je pripomnil. Besede Goloba, da se veseli opozicije, je ob tem komentiral z besedami: »Po vsem tem kaosu, luknjah v javnih financah in rekordnih davkih verjamem, da se veseli, da bo nekdo drug to reševal.« SDS je po Janševih besedah pripravljena na vse scenarije: ali da ostane v opoziciji, ali sestavi vlado, ali se znova preizkusi na volitvah. »Za nas so vse tri možnosti dobre, drugo pa je, kakšne možnosti so dobre za Slovenijo.«

Janša bo premier lahko postal le, če mu bo na svojo stran poleg svojih 28 poslancev uspelo ob NSi, ki ima v parlamentu devet poslancev, pridobiti še šest poslancev Demokratov in pet poslancev Resni.ce, ki jo vodi Zoran Stevanović. Predsednik državnega zbora je že dejal, da Resni.ca ne bo del vlade, da pa bo, kot je pred enim tednom povedal za Radio Slovenija, podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi, saj ne želijo biti glavni krivec za politično krizo. Vse oči so tako zdaj še najbolj usmerjene v Demokrate, saj pri trojčku NSi, SLS, Fokus kakšnih velikih nasprotovanj sodelovanju s SDS ni.

Prvak NSi »zanimiva možnost«

Vodja poslancev Demokratov Franc Križan je včeraj dejal, da nadaljujejo pogovore o sestavi koalicije z vsemi in da jim nihče ni bolj ali manj všeč. Na vprašanje, ali to pomeni, da so po petkovem umiku iz pogajanj z Golobom vendarle pripravljeni nadaljevati pogovore tudi s Svobodo, ni neposredno odgovoril. Je pa dodal, da se bodo pogovarjali s tistimi, ki jih jemljejo kot resnega partnerja in ki komunicirajo prek njihovega predsednika Logarja. Da so pogajanja o sestavi vlade na desni sredini v teku, je bila povsem odkrita vodja poslancev Resni.ce Katja Kokot. Kadrovske razdelitve po njenih besedah »še ni na mizi«, tudi o mandatarju se še niso dogovorili. »Kdo bo izbrani mandatar, se moramo pogovoriti v okviru teh poslanskih skupin,« je dejala. Na vprašanje, ali bi Resni.ca za mandatarja podprla tudi predsednika NSi Jerneja Vrtovca, pa je odgovorila, da je tudi to »ena izmed zanimivih možnosti«. Da se vidijo v opoziciji, so medtem že spoznali v SD ter Levici in Vesni.

Z včerajšnjimi posveti je Pirc Musarjeva preverila politično temperaturo med parlamentarnimi strankami glede kandidata za mandatarja, ki ga v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora lahko tudi edina predlaga. »Po današnjih posvetovanjih predsednica ugotavlja, da nihče ne uživa potrebne podpore za izvolitev za predsednika vlade. Zato bo posvetovanja z vodji poslanskih skupin nadaljevala. O datumu novega kroga posvetovanj vas bomo ustrezno obvestili,« so včeraj sporočili iz njenega urada.