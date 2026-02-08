  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PROSTI DNEVI

Janša se že dela norca: »Predlagajte, da se praznik iz ponedeljka lahko razširi tudi na torek, če v ponedeljek dežuje«

Prvi odzivi na predlog Levice glede sprememb zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji.
Janez Janša. FOTO: Dokumentacija Dela
Janez Janša. FOTO: Dokumentacija Dela
M. U.
 8. 2. 2026 | 11:03
 8. 2. 2026 | 12:18
2:45
A+A-

Poslanska skupina Levica je v DZ vložila predlog spremembe zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. S predlogom želijo zagotoviti enako število prostih dni vsako leto. Predlagajo, da se prost dan prenese na naslednji delovni dan, če praznik pade na soboto ali nedeljo.

Odziv Svobode

V največji poslanski skupini Svoboda predloga še niso preučili, je danes v DZ dejala vodja poslancev največje vladne stranke Nataša Avšič Bogovič. »Se pa zavedam, v kakšnem terminu smo zdaj,« je izpostavila.

Število prostih dni v Sloveniji je odvisno od tega, na kateri dan v tednu padejo prazniki. Zato se zgodi, da imamo v nekaterih letih bistveno manj prostih dni kot v drugih, kot na primer letos, so v sporočilu za javnost zapisali v Levici.

»Če praznik, ki je dela prost dan, pade na vikend, se prost dan ne sme kar izgubiti. Ljudem mora ostati vsako leto enako časa za počitek. Zato predlagamo, naj se prost dan prenese na naslednji delovni dan,« so povzeli besede poslanca Levice Milana Jakopoviča.

Vaša mnenja

Bralec Gaj: Levica naj najprej poskrbi za reformo plačnega sistema v Sloveniji, da plače ne bodo najbolj obdavčene v Evropi. Potem ne bomo potrebovali praznikov, ker bo vsak rad dela kako nadurol, da bo privarčeval za penzijo. Več prostih dni je pljunek v obraz srednjemu sloju, saj niso problem prazniki, prosti dnevi ampak preobremenjene plače

Bralka Sonja: So čisto zmešani

 

Kot so pojasnili, tako ali podobno ureditev že poznajo nekatere druge evropske države, med drugim Belgija, Luksemburg, Irska, Španija in Poljska. Prepričani so, da bi enako število prostih pomenilo več poštenosti, predvidljivosti in enako količino počitka vsako leto, ne glede na to, kako padejo prazniki v koledarju. Hkrati menijo, da se tako lahko poveča predvidljivost pri načrtovanju stroškov dela in količini počitka, do katerega so v vsakem letu upravičeni delavci.

Janša medtem: »Predlagajte, da se praznik iz ponedeljka lahko razširi tudi na torek, če v ponedeljek dežuje«

Predlagana rešitev bi se po predlogu Levice začela uporabljati 1. januarja 2027, kar pomeni, da bi bil 2. januar 2027, ki pade na soboto, nadomeščen z dela prostim dnem v ponedeljek, 4. januarja 2027, so navedli.

Je pa predlog po svoje komentiral šef SDS Janez Janša»Zakaj ste tako kratki vlada ? Predlagajte vendar, da se praznik iz ponedeljka lahko razširi tudi na torek, če v ponedeljek dežuje. In če je v torek oblačno, še na sredo. Kdo ne bi podprl tega? Levičar vedno deli tisto, kar ustvarijo drugi.«

 

Kako komentirate predlog Levice in odzive nanj? 

Več iz teme

praznikiJanez JanšaLevica
ZADNJE NOVICE
12:07
Šport  |  Tekme
ZOI 2026

Šok v Cortini d'Ampezzo: Lindsey Vonn grdo padla na olimpijskem smuku, kriki bolečine ob verjetno novi hudi poškodbi kolena (FOTO)

Bo pa ženski smuk v ospredju zaradi nastopa poškodovane Lindsay Vonn.
8. 2. 2026 | 12:07
12:07
Bulvar  |  Zanimivosti
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2026

Si s to metodo skakalci na zimskih olimpijskih igrah povečujejo spolovilo?

Trditve, da si smučarski skakalci vbrizgavajo kisli serum v genitalije, da bi umetno povečali velikost, so prijavili Svetovni protidopinški agenciji.
8. 2. 2026 | 12:07
11:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
IŠČEJO GA

Policisti v akciji na Bledu! Barabin vlomil v avtomat za sladoled

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.
8. 2. 2026 | 11:45
11:36
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ste perilo pustili čez noč v pralnem stroju? To se zgodi hitreje, kot si mislite

Gre za znan scenarij, zvečer zaženemo pralni stroj, potem pa na oprano perilo preprosto pozabimo in ga iz bobna vzamemo šele naslednje jutro.
8. 2. 2026 | 11:36
11:28
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Majhen električar z velikim dosegom, a skromno vodljivostjo in varnostjo (FOTO)

Dongfeng box ima dober električni pogon, a slabše vozne lastnosti.
Gašper Boncelj8. 2. 2026 | 11:28
11:16
Šport  |  Tekme
ZOI 2026

Gloria Kotnik v solzah: »Enostavno nisem pokazala, kar znam, to pa boli«, v izločilnih bojih sicer trije Slovenci

Izločilni boji se bodo začeli ob 13. uri
8. 2. 2026 | 11:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki