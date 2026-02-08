Janša se že dela norca: »Predlagajte, da se praznik iz ponedeljka lahko razširi tudi na torek, če v ponedeljek dežuje«

Poslanska skupina Levica je v DZ vložila predlog spremembe zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. S predlogom želijo zagotoviti enako število prostih dni vsako leto. Predlagajo, da se prost dan prenese na naslednji delovni dan, če praznik pade na soboto ali nedeljo.

Odziv Svobode V največji poslanski skupini Svoboda predloga še niso preučili, je danes v DZ dejala vodja poslancev največje vladne stranke Nataša Avšič Bogovič. »Se pa zavedam, v kakšnem terminu smo zdaj,« je izpostavila.

Število prostih dni v Sloveniji je odvisno od tega, na kateri dan v tednu padejo prazniki. Zato se zgodi, da imamo v nekaterih letih bistveno manj prostih dni kot v drugih, kot na primer letos, so v sporočilu za javnost zapisali v Levici.

»Če praznik, ki je dela prost dan, pade na vikend, se prost dan ne sme kar izgubiti. Ljudem mora ostati vsako leto enako časa za počitek. Zato predlagamo, naj se prost dan prenese na naslednji delovni dan,« so povzeli besede poslanca Levice Milana Jakopoviča.

Vaša mnenja Bralec Gaj: Levica naj najprej poskrbi za reformo plačnega sistema v Sloveniji, da plače ne bodo najbolj obdavčene v Evropi. Potem ne bomo potrebovali praznikov, ker bo vsak rad dela kako nadurol, da bo privarčeval za penzijo. Več prostih dni je pljunek v obraz srednjemu sloju, saj niso problem prazniki, prosti dnevi ampak preobremenjene plače Bralka Sonja: So čisto zmešani

Kot so pojasnili, tako ali podobno ureditev že poznajo nekatere druge evropske države, med drugim Belgija, Luksemburg, Irska, Španija in Poljska. Prepričani so, da bi enako število prostih pomenilo več poštenosti, predvidljivosti in enako količino počitka vsako leto, ne glede na to, kako padejo prazniki v koledarju. Hkrati menijo, da se tako lahko poveča predvidljivost pri načrtovanju stroškov dela in količini počitka, do katerega so v vsakem letu upravičeni delavci.

Janša medtem: »Predlagajte, da se praznik iz ponedeljka lahko razširi tudi na torek, če v ponedeljek dežuje«

Predlagana rešitev bi se po predlogu Levice začela uporabljati 1. januarja 2027, kar pomeni, da bi bil 2. januar 2027, ki pade na soboto, nadomeščen z dela prostim dnem v ponedeljek, 4. januarja 2027, so navedli.

Je pa predlog po svoje komentiral šef SDS Janez Janša. »Zakaj ste tako kratki vlada ? Predlagajte vendar, da se praznik iz ponedeljka lahko razširi tudi na torek, če v ponedeljek dežuje. In če je v torek oblačno, še na sredo. Kdo ne bi podprl tega? Levičar vedno deli tisto, kar ustvarijo drugi.«

