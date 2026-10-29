Janez Janša siloviti udaril po Niki Kovač in Inštitutu 8. marec: »Vsak dan zavajate z novo lažjo!«

Predsednik vlade Janez Janša se je ostro odzval na očitke Inštituta 8. marec o domnevnem dogovoru z izraelskim podjetjem Dream Security. Zanika, da bi vlada sklenila takšen sporazum ali da bi potekalo testiranje s podatki slovenskih državljanov. Ob tem je na inštitut naslovil tudi očitke o zavajanju javnosti in vprašanja o njegovem financiranju.

»Nobenega takega sporazuma vlada ni sklenila in nobenega testiranja s podatki slovenskih državljanov ni,« je zapisal.

Toda pri tem se ni ustavil. Njegov zapis se je hitro spremenil v neposreden napad na Inštitut 8. marec.

»Kdo vse financira in šunta proti Sloveniji?«

Janša je v nadaljevanju objave pod vprašaj postavil tudi delovanje in financiranje inštituta. »Slovenska javnost ima predvsem pravico vedeti, kdo vse financira in šunta proti Sloveniji Inštitut 8. marec, ki sedaj že vsak dan zavaja z novo lažjo,« je zapisal predsednik vlade.

Inštitutu je nato sporočil še: »Vi pa imate od vlade pravico zahtevati toliko, kolikor glasov ste dobili na volitvah.« Svoj zapis je sklenil s poudarkom, da je Slovenija parlamentarna demokracija, ki je s plebiscitom in ustavo prekinila z vladavino neizvoljenih.

Kaj je sprožilo burno izmenjavo mnenj?

V ozadju spora so razkritja preiskovalnega portala Oštro o načrtovanem preizkušanju orodja za kibernetsko varnost izraelskega podjetja Dream Security, ki ga vodi nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz. Po poročanju Oštra se je vladni urad za informacijsko varnost julija s podjetjem dogovoril za preizkus orodja Sphere v laboratoriju sektorja SIGOV-Cert. Iz poročila o srečanju izhaja, da je bilo predvideno testiranje na anonimiziranih podatkih. V uradu so oktobra pojasnili, da še ni jasno, ali se bo testiranje sploh začelo. Iz kabineta predsednika vlade pa so zagotovili, da bi morebitni preizkus potekal izključno s testnimi podatki v izoliranem okolju brez internetne povezave.

Inštitut 8. marec zahteva odgovore

V Inštitutu 8. marec so pred tem izrazili zaskrbljenost zaradi sodelovanja z izraelskim podjetjem. Opozorili so predvsem na povezave njegovih ustanoviteljev s podjetjem NSO Group, znanim po razvpitem vohunskem programu Pegasus. Od vlade so zahtevali takojšnjo ustavitev projekta, razkritje podrobnosti dogovorov ter pojasnila o morebitni uporabi podatkov slovenskih državljanov. Prav tako želijo izvedeti, ali država načrtuje nakup vohunske programske opreme.