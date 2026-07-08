  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UKOR

Janša skrušeno: »Ne bomo več goljufali«

Slovenija ima javnofinančne težave, zato vseh obljub ne bo mogoče izpolniti, je dejal premier.
Premier Janez Janša svojemu predhodniku Robertu Golobu očita, da je obljubil nekaj, česar ni izpolnil. FOTO: Delo Ui
Premier Janez Janša svojemu predhodniku Robertu Golobu očita, da je obljubil nekaj, česar ni izpolnil. FOTO: Delo Ui
E. N.
 8. 7. 2026 | 14:18
 8. 7. 2026 | 15:11
3:29
A+A-

»Prvič je Slovenija na vrhu Nata poziciji, ko malo sklanjamo glave. Ne toliko zaradi številk, ampak predvsem zaradi prelomljenih obljub. Povsem jasno in pošteno je, da tudi mi naredimo svojo domačo nalogo in prispevamo svoj delež. Kako priti iz te situacije? Čez noč se to ne da. Je pa jasno, da bo nekaj stvari potrebno narediti. Prvo, kar bomo obljubili, je to, da bomo držali besedo, da bomo tisto, kar bomo rekli, tudi naredili, da ne bomo goljufali, kot je prejšnja vlada, ki je kot obrambne izdatke predstavljala nekaj, kar to ni, čeprav je klasifikacija jasna. In od te točke bomo šli naprej. Nemogoče pa je vse, kar je bilo obljubljeno in neizpolnjeno, zdaj izpolniti.«

image_alt
Janša brutalno: »Bil pa je denar za nakup Litijske, starih računalnikov, krepitev levičarskih NVO ter financiranje “raziskav” o enakosti spolov«

To so ostre besede slovenskega premierja Janeza Janše na vrhu obrambne zveze Nato v Ankari. Kot je znano, je Slovenija pri naložbah v obrambo letos edina članica pod mejo dveh odstotkov BDP-ja. Spomnimo, nekdanji premier Robert Golob je lani na vrhu Nata na Nizozemskem potrdil zavezanost Slovenije k dvigu obrambnih stroškov na kar 5 odstotkov BDP-ja.

Za vse nam zmanjkuje denarja

Razlog za sklonjene glave je kakopak neizpolnjena obljuba, ki jo je dala Slovenija zavezništvu, zato smo od Nata prejeli ukor. »To je ne vem že kateri moj Natov vrh in prvič je Slovenija v poziciji, ko malo sklanjamo glave. Ne toliko zaradi številk, ampak predvsem zaradi prelomljenih obljub«, pravi premier. Vsega, kar je obljubila vlada Roberta Goloba, sicer po besedah premierja Janše ne bo mogoče izpolniti v letošnjem letu. Poleg tega ima Slovenija, kot je dejal, javnofinančne težave, vlada pa ima zaradi negotovosti glede morebitnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije tudi težave s pripravo rebalansa proračuna. Kot je pojasnil, je namreč brez informacij o tem, ali bo ustavno sodišče dopustilo referendum o zakonu, ki bi lahko imel velike finančne učinke, ali ne, nemogoče planirati proračunsko leto ali pa ga popravljati. Zato je ustavno sodišče pozval, naj odloči o referendumski pobudi, pa kakršnakoli že bo odločitev.

Golob: krivi so Američani

Na uničujočo kritiko zaveznikov iz Nata se je odzval tudi Robert Golob. »Nato ni imel pripomb na slovenski obrambni načrt, ameriški generali so bili navdušeni nad slovensko doktrino, nato pa se je menjala ameriška vlada, ki želi zgolj prodajati orožje,« je v Odmevih nekdanji premier pojasnil kritičnost Nata do Slovenije. 

Kot je razvidno iz poročila zavezništva, objavljenega tik pred začetkom vrha v turški prestolnici, bo Slovenija letos za temeljne obrambne potrebe namenila nekaj manj kot 1,2 milijarde evrov oziroma 1,61 odstotka BDP. Tako bo glede na Natove ocene ostala edina članica pod dvema odstotkoma BDP.

Lani sta poleg Slovenije, ki je glede na poročilo za obrambo leta 2025 namenila nekaj več kot 1,1 milijarde evrov oziroma 1,57 odstotka BDP, manj kot dva odstotka namenili še Albanija in Češka. Ti dve državi naj bi letos zvišali izdatke na 2,15 oziroma 2,01 odstotka BDP, kažejo ocene v poročilu.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Robert GolobJanez JanšaNatoobrambni izdatki
ZADNJE NOVICE
15:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PLANINA SLEME

Na Tolminskem krava poškodovala otroka, odpeljal ga je helikopter (FOTO)

Na težko dostopen teren so nemudoma odhiteli tolminski gorski reševalci in člani dežurne ekipe z Brnika.
8. 7. 2026 | 15:11
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POLETNA NARAVNA LEKARNA

To je pet rastlin, ki jih je poleti dobro imeti pri roki (FOTO)

Pri nekaterih poletnih tegobah si lahko pomagamo z zdravilnimi rastlinami.
8. 7. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR VELJA

Ta živila lahko zmanjšajo tveganje za srčno popuščanje za skoraj četrtino

Takšna prehrana prispeva k višjemu krvnemu tlaku, večjemu tveganju za srčno-žilne bolezni in slabšemu zdravju nasploh.
Miroslav Cvjetičanin8. 7. 2026 | 15:00
14:55
Bulvar  |  Domači trači
MELODIJA ČUSTEV

Z novo polko so se poklonili ljubezni, ki daje moč, navdih in občutek, da je življenje lepše, ko ga lahko deliš (VIDEO)

Ob izidu nove pesmi so predstavili tudi videospot.
8. 7. 2026 | 14:55
14:45
Šport  |  Odmevi
NA SVIDENJE, CR7

Cristiano Ronaldo pravi, da je odigral zadnjo tekmo na SP

Ga bo zamikal nastop na euru 2028 v zibelki nogometa?
8. 7. 2026 | 14:45
14:45
Šport  |  Športni trači
POŽEL VAL NAVDUŠENJA

Seksi Slovenec je hit nogometnega prvenstva, pravijo mu »srebrna lisica« (FOTO)

Na aktualnem svetovnem prvenstvu je Slavko Vinčić uspešno delil pravico na treh tekmah.
8. 7. 2026 | 14:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Ko električni doseg zadošča tudi za Dalmacijo

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ODDIH NA SLOVENSKI OBALI

Ne le na Hrvaškem, tudi na slovenski obali se dogajajo lepe reči.

Več kot 2600 otrok. Ena zgodba, ki traja že 21 let
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 11:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Stil
USPEH

Ko prezračevanje postane naložba v zdravje, trajnost in prihodnost bivanja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice8. 7. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Ste ob nakupu rastline prejeli tudi njen rastlinski potni list?

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POČITNICE BREZ SKRBI

Naj vas po dopustu ne pričaka visoka položnica

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVE

Razpis za predsednika uprave SDH

Na razpis se kandidati lahko prijavijo do 31. 7. 2026 do 13. ure.
Promo Delo6. 7. 2026 | 08:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki