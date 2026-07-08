Janša skrušeno: »Ne bomo več goljufali«

»Prvič je Slovenija na vrhu Nata poziciji, ko malo sklanjamo glave. Ne toliko zaradi številk, ampak predvsem zaradi prelomljenih obljub. Povsem jasno in pošteno je, da tudi mi naredimo svojo domačo nalogo in prispevamo svoj delež. Kako priti iz te situacije? Čez noč se to ne da. Je pa jasno, da bo nekaj stvari potrebno narediti. Prvo, kar bomo obljubili, je to, da bomo držali besedo, da bomo tisto, kar bomo rekli, tudi naredili, da ne bomo goljufali, kot je prejšnja vlada, ki je kot obrambne izdatke predstavljala nekaj, kar to ni, čeprav je klasifikacija jasna. In od te točke bomo šli naprej. Nemogoče pa je vse, kar je bilo obljubljeno in neizpolnjeno, zdaj izpolniti.«

To so ostre besede slovenskega premierja Janeza Janše na vrhu obrambne zveze Nato v Ankari. Kot je znano, je Slovenija pri naložbah v obrambo letos edina članica pod mejo dveh odstotkov BDP-ja. Spomnimo, nekdanji premier Robert Golob je lani na vrhu Nata na Nizozemskem potrdil zavezanost Slovenije k dvigu obrambnih stroškov na kar 5 odstotkov BDP-ja.

Za vse nam zmanjkuje denarja

Razlog za sklonjene glave je kakopak neizpolnjena obljuba, ki jo je dala Slovenija zavezništvu, zato smo od Nata prejeli ukor. »To je ne vem že kateri moj Natov vrh in prvič je Slovenija v poziciji, ko malo sklanjamo glave. Ne toliko zaradi številk, ampak predvsem zaradi prelomljenih obljub«, pravi premier. Vsega, kar je obljubila vlada Roberta Goloba, sicer po besedah premierja Janše ne bo mogoče izpolniti v letošnjem letu. Poleg tega ima Slovenija, kot je dejal, javnofinančne težave, vlada pa ima zaradi negotovosti glede morebitnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije tudi težave s pripravo rebalansa proračuna. Kot je pojasnil, je namreč brez informacij o tem, ali bo ustavno sodišče dopustilo referendum o zakonu, ki bi lahko imel velike finančne učinke, ali ne, nemogoče planirati proračunsko leto ali pa ga popravljati. Zato je ustavno sodišče pozval, naj odloči o referendumski pobudi, pa kakršnakoli že bo odločitev.

Golob: krivi so Američani

Na uničujočo kritiko zaveznikov iz Nata se je odzval tudi Robert Golob. »Nato ni imel pripomb na slovenski obrambni načrt, ameriški generali so bili navdušeni nad slovensko doktrino, nato pa se je menjala ameriška vlada, ki želi zgolj prodajati orožje,« je v Odmevih nekdanji premier pojasnil kritičnost Nata do Slovenije.