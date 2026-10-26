Žvižgala na proslavi v Kopru, nato pa šok: aktivistki 1750 evrov globe!

Državna proslava ob dnevu suverenosti na Ukmarjevem trgu v Kopru je potekala ob ostrih političnih delitvah in glasnih protestih. Slavnostni govornik, premier Janez Janša, je osamosvojitev označil za uspeh enotnega naroda in poudaril: »Slovenija ni dokazala, da je samo vstala, ampak tudi obstala.« V svojem nagovoru je dodal, da je »danes Slovenija varna, varnost pa je glavni pogoj stabilnosti in s tem tudi ekonomskega razcveta«, pri čemer pa je kasnejša desetletja označil za obdobje izgubljenih priložnosti ter napovedal nov razvojni cikel.

Janšev govor je spremljalo žvižganje in vzklikanje približno sto protestnikov. Policija je identificirala tri kršitelje ter dvema izdala plačilna naloga, med njimi aktivistki Ljubi Miljušević, ki je po protestu prejela globo 1750 evrov. Miljuševićeva je ob tem poudarila: »Tukaj v Istri smo protifašisti in ne toleriramo sovraštva in razdvajanja.« Kulturolog Luka Bevk ter predsednica slovenskega centra PEN Vesna Mikolič sta izrazila ostro kritiko do številčne prisotnosti vojske in policije; Mikoličeva je opozorila, da »provocirati tako, da mešaš osvoboditev in osamosvojitev sredi Kopra, pomeni načrtno in ideološko razdvajanje naroda.«

Veteran Porošak: »Občutek imam, da je delitev več kot leta 1991«

Prireditev so bojkotirali predsednica republike Nataša Pirc Musar, opozicijske stranke ter lokalni politiki. Mateja Hrvatin Kozlovič iz Svobode je bojkot utemeljila z besedami, da »povezovanje ne pomeni molka, kadar so presežene meje spoštovanja«, Alan Medveš iz Levice pa je dodal: »Ne morem praznovati vrednot svobode in miru ob slavnostnem govorniku, čigar vlada ohranja odnose z izraelsko vlado.« Nasprotno pa sta notranji minister Franci Matoz in nekdanji minister Igor Bavčar – kot poročajo Primorske novice – odgovornost za napetosti pripisala kritikom; Matoz je dejal, da »delitve producirajo tisti, ki ne ljubijo Slovenije.« Veteran osamosvojitvene vojne Edi Porošak je ob dogajanju razočarano ugotovil: »Občutek imam, da je delitev več kot leta 1991 in to je sramota. Škoda, saj se nismo za to borili.«