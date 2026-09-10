Janša udaril po protestnikih: »Levičarski antisemitizem je v porastu«

Protesti v Ljubljani, ki so v sredo pospremili obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in odprtje izraelskega veleposlaništva, so »refleks levičarskega antisemitizma, ki je v porastu«, je danes po seji vlade dejal premier Janez Janša. Povedal je še, da ni seznanjen s predlogom ustavne obtožbe, ki sta jo vložili Svoboda in Levica.

Sredine proteste v Ljubljani, ki so spremljali srečanje zunanjega ministra Izraela Sara s slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem in odprtje izraelskega veleposlaništva na Dimičevi ulici, je predsednik vlade Janša na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju komentiral z besedami, da je »to en tak refleks levičarskega antisemitizma, ki je v porastu, v Sloveniji pa je zabeljen še s provizijami od opranega iranskega denarja v času leve vlade«.

Domnevno pranje iranskega denarja v Sloveniji v času, ko je bil Iran pod mednarodnimi sankcijami, je Janša omenjal tudi na nedavnem Blejskem strateškem forumu, kjer je dejal, da bi bilo treba pojasniti ozadje dogajanja v zvezi s to afero.

Protestniki so v sredo med drugim kritizirali politiko slovenske vlade do Izraela in zahtevali prekinitev vsakršnega diplomatskega in gospodarskega sodelovanja s to državo. Na vprašanje, kako komentira predlog ustavne obtožbe zoper njega, pa je Janša odgovoril: »Moram reči, da pojma nimam, za kaj gre.«

Poslanski skupini Svobode in Levice sta v sredo v DZ vložili predlog ustavne obtožbe zoper Janšo zaradi odnosa njegove vlade do Izraela. Prvak Svobode Robert Golob je ob tem zatrdil, da ravnanja Janševe vlade kažejo, da Slovenija ne izvaja več suverene zunanje politike, temveč izvaja politiko v interesu Izraela. V ustavni obtožbi Janši očitajo, da je med drugim kršil ustavo, zakon o zunanjih zadevah, deklaracijo o zunanji politiki, resolucijo o strategiji nacionalne varnosti, Ustanovno listino ZN in več mednarodnih resolucij ZN.