Janša tokrat kratko, a povedal vse: »Ni dobro tole«

Poročali smo že, da so na petkovem prvem vrhu koalicije člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Tako bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Precej kritik prejšnje vlade Roberta Goloba so v vrstah NSi in SLS nanizali že ob prihodu na vrh, češ da je ta pustila »katastrofalno stanje« na ministrstvih, tako na projektih in na področju financ.

Janša: »Ni dobro tole«

Kasneje se je na omrežju Facebook na kratko oglasil tudi premier Janez Janša in objavil grafiko z zelo kratkim komentarjem: »Ni dobro tole.«

Objavil je namreč podatke o tem, koliko ljudi je v Sloveniji umrlo in se rodilo v enem dnevu in dodal podatek o priseljevanju.