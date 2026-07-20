Kallas preklicala nominacijo Fajonove za predstavnico EU za Sahel! Že prej se je na omrežju X oglasil Janša ...

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v nedeljo zvečer nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes za STA sporočila Fajon.

Ob tem je Fajon izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. »Ni se zgodilo prvič, da je zaradi domačih političnih obračunavanj Slovenija izgubila pomemben vpliv in predvsem ugled,« je opozorila.

Kaja Kallas. FOTO: Reuters

Evropske institucije bi morale pri kadrovskih odločitvah presojati predvsem strokovnost, izkušnje in rezultate kandidatov ter se upreti političnim pritiskom posameznih nacionalnih vlad, meni nekdanja zunanja ministrica in spričo dogajanja ocenjuje, da "gre za zelo nevaren presedan". »Predvsem pa je nesprejemljiva osebna diskreditacija predstavnikov slovenskega političnega vrha v prestolnicah EU, ki sem jo doživela,« je dodala. Kallas je v pismu prestolnicam članic EU konec junija zapisala, da jo je po uspešno zaključenem izbirnem postopku izbrala za najbolj kvalificirano kandidatko, kar je bilo priznanje tudi za delo slovenske diplomacije v zadnjih letih, je spomnila Fajon.

Prijava na delovno mesto visoke predstavnice EU za Sahel je bila izvedena na popolnoma enak način kot prejšnje prijave za primerljiva delovna mesta. Postopek je bil pregleden in pravilen, vztraja Fajon, ki je zunanjega ministra Toneta Kajzerja o prijavi obvestila na dan primopredaje. "Takrat mi je je zagotovil podporo," je dodala.

Janša: Saga v zvezi z imenovanjem Fajon je končana

Predsednik vlade Janez Janša je pred tem danes na družbenem omrežju X zapisal, da je sage v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel konec. To je sporočil, potem ko so na zunanjem ministrstvu ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. O tem je minister Tone Kajzer po neuradnih informacijah v petek obvestil tudi Kallas.

Pri potrjevanju nekdanje slovenske zunanje ministrice se je zapletlo pred dvema tednoma, potem ko naj bi nasprotovanje njenemu imenovanju izrazila Slovenija. Imenovanje Fajon so tako dvakrat umaknili z dnevnega reda zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri EU, nazadnje pretekli teden.