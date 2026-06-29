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Janša tudi po volitvah veliko bolj priljubljen od Goloba

Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev prepričala SDS, Gibanje Svoboda je na drugem mestu.
Janez Janša je veliko bolj priljubljen od Roberta Goloba, a njuni stranki sta skorajda izenačeni. FOTO: Delo Ai
Janez Janša je veliko bolj priljubljen od Roberta Goloba, a njuni stranki sta skorajda izenačeni. FOTO: Delo Ai
STA, B. K. P.
 29. 6. 2026 | 08:53
 29. 6. 2026 | 11:04
2:30
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Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev (22,7 odstotka) prepričala SDS, čeprav je stranki od maja podpora padla za natanko odstotek. Je pa zrasla podora Gibanju Svoboda, ki bi jo maja volilo 21,6 odstotka, zdaj pa 22 odstotkov. Na tretje mesto se je tokrat uvrstila skupna lista NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, ki bi jo izbralo 8,2 odstotka volivcev (maja 7,1 odstotka). Sledijo SD s 7,9 odstotka podpore (maja 6,5 odstotka), skupna lista Levice in Vesne s 6,6 odstotka podpore (maja 5,5 odstotka) ter stranka Resnica s 3,1 odstotka podpore (maja 3 odstotke).

Na sedmem mestu so Demokrati Anžeta Logarja z 2,8 odstotka podpore (maja 3,7 odstotka), sledijo Piratska stranka Slovenije z 2,5 odstotka (maja 2,3), Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča z 2 odstotkoma podpore (maja 3,2 odstotka) in SNS z 1,5 odstotka (maja 2,8 odstotka).

Delež neopredeljenih se je okrepil. Neodločenih je 9,8 odstotka anketirancev (maja 9,3). Nobene stranke ne bi volilo 7,2 odstotka (maja 6 odstotkov), 2,6 odstotka anketirancev, enako kot maja, ni želelo odgovoriti. Aktualni oblasti sicer nasprotuje več kot 45 odstotkov vprašanih (45,4 odstotka). Delo vlade podpira 38,5 odstotka anketirancev, ostali so neopredeljeni (17,3 odstotka).

Najbolj priljubljena ostaja Pirc Musar

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledijo prvak SD Matjaž Han, predsednik NSi ter minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in predsednik stranke Fokus in državnega sveta Marko Lotrič.

Premier in prvak SDS Janez Janša je na 6. mestu, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob pa je na 13. mestu. Sledijo mu predsednik Demokratov Anže Logar na 14., sokoordinator Levice Luka Mesec na 15. ter predsednik DZ in stranke Resnica Zoran Stevanović na 16. mestu. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je na zadnjem, 20. mestu.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV preko telefonskega in spletnega anketiranja izvedel med 22. in 24. junijem na reprezentativnem vzorcu 721 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

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