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Janša zdaj udaril po DVK: možne krivdne razrešitve, izključene niso niti kazenske ovadbe!

Napoved predsednika vlade prihaja po referendumih, ob katerih so se pojavili očitki o nepravilnostih pri glasovanju in štetju glasovnic.
Napoved predsednika vlade prihaja po referendumih, ob katerih so se pojavili očitki o nepravilnostih pri glasovanju in štetju glasovnic.FOTO: Ludovic Marin, Afp/zaslonski Posnetek Dvk
Napoved predsednika vlade prihaja po referendumih, ob katerih so se pojavili očitki o nepravilnostih pri glasovanju in štetju glasovnic.FOTO: Ludovic Marin, Afp/zaslonski Posnetek Dvk
M. U.
 13. 10. 2026 | 19:35
 13. 10. 2026 | 19:43
2:38
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Po nedeljskih referendumih se odpira novo politično vprašanje. Premier Janez Janša je napovedal spremembe zakonodaje, ki ureja delovanje Državne volilne komisije (DVK). Omenil je tudi možnost krivdne razrešitve njenih članov in kazenskih ovadb.

Janez Janša FOTO: Ludovic Marin, Afp
Janez Janša FOTO: Ludovic Marin, Afp

Kot je sporočil na družbenih omrežjih, namerava vlada v prihodnjih dveh tednih v državni zbor poslati predlog zakonskih sprememb, povezanih z DVK. Ob tem je omenil tudi možnost precej resnejših posledic za posamezne člane komisije.

»Pa tudi kakšna kazenska ovadba ni izključena,« je napovedal Janša.

V ospredju domnevne nepravilnosti na voliščih

Janševa napoved prihaja po referendumih, ob katerih so se pojavili očitki o nepravilnostih pri glasovanju in štetju glasovnic. Med drugim so se pojavile navedbe o neskladjih med številom oddanih glasovnic in številom volivcev. Posebej je bilo izpostavljeno volišče v Mrzlavi vasi pri Brežicah, kjer naj bi bilo oddanih več glasovnic, kot je bilo volivcev, ki so glasovali.

Vprašanja so se pojavila tudi v zvezi z ljubljanskim voliščem Omnia, ki so ga tokrat uredili v prostorih Športnega društva Moste namesto na eni od prejšnjih lokacij. Prav tako je predstavnike SDS zmotilo dejstvo, da se je izid referenduma o ukinitvi rtv-prispevka od 00.50, ko so izide na spletni strani DVK nehali posodabljati, do prve jutranje posodobitve ob 6.20 spremenil do te mere, da se je večinsko mnenje obrnilo na stran nasprotnikov ukinitve.

Kaj se bo zgodilo z vodstvom DVK?

Janša je napovedal možnost predlogov za krivdno razrešitev članov Državne volilne komisije, vendar to še ne pomeni, da je bil postopek razrešitve že uveden ali da so bile kazenske ovadbe vložene. 

Vlada naj bi zakonodajne spremembe pripravila v dveh tednih. Za zdaj ostaja odprto, kakšne konkretne rešitve bo predlagala in na katere člane komisije bi se morebitni postopki nanašali.

Na DVK njegovega zapisa ne želijo komentirati. Opozorili so le, da izidi še niso ne dokončni ne uradni. Doslej pa niso prejeli še nobenega uradnega ugovora na delo organov DVK. Ponovili so tudi, da so volilne komisije tudi po 00.50 štele in vnašale podatke, le javna spletna stran se je osvežila vnovič šele zjutraj.

 

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