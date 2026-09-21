Janša udaril po ruskih volitvah, nato pokazal Kučana in šokiral s primerjavo: »Tudi nam so ukradli volitve«

Premier Janez Janša je po parlamentarnih volitvah v Rusiji ostro udaril po razmerah, v katerih so Rusi izbirali novo dumo. Ocenil je, da prave politične konkurence ni bilo, nato pa šel še korak dlje: ruske volitve je primerjal s slovenskimi parlamentarnimi volitvami leta 2014.

Vladajoča ruska stranka Enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih na parlamentarnih volitvah osvojila 57,83 odstotka podpore in 355 od skupno 450 sedežev v državni dumi. S tem bo ohranila dvotretjinsko večino in dosegla najboljši rezultat v svoji zgodovini.

Toda Janša je ob rezultatu izpostavil predvsem okoliščine glasovanja.

»Enotna Rusija je 'zmagala' na volitvah, na katerih ji nikoli ni bilo dovoljeno izgubiti,« je zapisal na omrežju X. Po njegovi oceni ni bilo resnične politične konkurence, prostora za glasove zunaj politične linije Kremlja pa je bilo zelo malo. Volitve je označil tudi za politično predstavo, katere namen naj bi bil ustvarjanje podpore vojni v Ukrajini.

Primerjal jih je z volitvami leta 2014

Še precej bolj odmeven je bil njegov drugi zapis. Janša je objavil fotografijo ruskega predsednika Vladimirja Putina in nekdanjega slovenskega predsednika Milana Kučana ter ruske volitve povezal z dogajanjem v Sloveniji pred dvanajstimi leti.

Zapisal je, da je rezultat v Rusiji podoben rezultatu slovenskih volitev leta 2014, za katere je znova zatrdil, da jih je »udbolevica« s pomočjo policije, tožilstva in sodstva »ukradla«. Gre za Janševo politično trditev oziroma dolgoletno stališče SDS o vplivu sodnega procesa Patria na takratne parlamentarne volitve. Janša je kot pomembno razliko navedel, da je bila v Rusiji opozicijski stranki Jabolko udeležba na volitvah onemogočena, medtem ko po njegovih besedah SDS leta 2014 zaradi članstva Slovenije v Evropski uniji niso mogli izločiti iz volilne tekme.

Janša je bil v zadevi Patria pred volitvami leta 2014 pozvan na prestajanje zaporne kazni. Pozneje je bil po odločitvi ustavnega sodišča izpuščen, primer pa je leta 2015 zastaral. SDS že vrsto let trdi, da je proces vplival na rezultat parlamentarnih volitev.

EU: Ruskim volivcem niso omogočili prave izbire

Kritike ruskih volitev niso prišle le iz Ljubljane. Evropska unija je opozorila na nadaljnje krčenje demokratičnega prostora v Rusiji in vse bolj avtoritarno politično okolje. Posebej je izpostavila izključitev kandidatov stranke Jabolko, ene zadnjih preostalih opozicijskih sil in edine registrirane stranke s protivojno platformo. Rusija na volitve prav tako ni povabila opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). Po oceni EU so bili ruski volivci tako prikrajšani za neodvisno in nepristransko mednarodno presojo volilnega procesa. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je volitve označila za novo nazadovanje ruske demokracije in ocenila, da njihov izid nikoli ni bil resnično vprašljiv.

Tudi ameriška tiskovna agencija AP poroča, da je glasovanje potekalo ob močno omejeni politični konkurenci, potem ko so bile opozicijske sile v preteklih letih izpostavljene prepovedim, pregonu, zapiranju ali izgonu.

Dodatne kritike so sprožile volitve na ukrajinskih območjih pod ruskim nadzorom. Evropska unija glasovanja na Krimu ter v zasedenih delih Donecke, Luganske, Zaporoške in Hersonske regije ne priznava in poudarja, da njihova izvedba krši mednarodno pravo ter ozemeljsko celovitost Ukrajine.