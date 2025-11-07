  • Delo d.o.o.
ŠUTARJEV ZAKON

Janša udaril po Šutarjevem zakonu: »Nekateri ukrepi so skrajno sporni«

Na vprašanje, kaj bi moral Robert Golob še narediti, poudarja, da bi moral odsloviti ministra Mesca.
Janez Janša FOTO: Pop Tv, zaslonski posnetek
A. G.
 7. 11. 2025 | 23:03
 7. 11. 2025 | 23:18
1:37
O dogajanju, ki je pretreslo Slovenijo, so se v oddaji 24UR Zvečer pogovarjali s predsednikom največje opozicijske Slovenske demokratske stranke, Janezom Janšo.

Nekateri predlogi ukrepov so po mnenju prvaka SDS skrajno sporni in ne bodo preživeli niti mnenja zakonodajno pravne službe in kasnejše ustavne presoje, če bi do sprejetja prišlo. Med predlogi pa so po njegovem mnenju tudi skrajno sporna določila, na primer uporaba nezakonito pridobljenih dokazov, vstop v stanovanje zgolj na podlagi neke policijske ocene, ki ne bodo prestala mnenja zakonodajno-pravne službe ali ustavne presoje.

»Menim, da v nobeni pravni državi to ne more iti skozi, saj to pomeni, da smo v sistemu, kjer cilj posvečuje sredstva, in to seveda ne bo veljalo le v enem delu Slovenije, temveč povsod. To, da lahko policist vstopi v stanovanje, če presodi, da so tam nevarni predmeti, tega po mojem mnenju tudi v končni verziji zakona ni možno zapisati.«

Nekatere stvari pa gredo v pravo smer

A je prvak SDS tudi dodal, da gredo nekatere stvari v pravo smer in jih bodo v stranki SDS podprli. »Gre predvsem za to, da se razlikujemo v pogledu na to, zakaj smo se znašli v tem stanju in ali res potrebujemo Šutarjev zakon zato, da bi začeli ukrepati. Glavni problem ni, da nimamo ustrezne zakonodaje, ampak to, da državni organi zakonov ne uporabljajo za vse enako.«

Na vprašanje voditelja, kaj bi moral Robert Golob še narediti, poudarja, da bi moral odsloviti ministra Mesca.

Janez JanšaSDSRobert Golobvladašutarjev zakon
