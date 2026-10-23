Janša udaril pred državno proslavo: »Simbol agresorja jim pomeni več kot Slovenija!« Čaka se odziv Pirc Musarjeve

Pred nedeljsko državno proslavo ob dnevu suverenosti v Kopru se zaostrujejo polemike. Predsednik vlade Janez Janša je na družbenem omrežju X objavil ostro sporočilo, v katerem je izpostavil simbole nekdanje Jugoslovanske ljudske armade (JLA) in kritiziral tiste, ki se proslave očitno ne bodo udeležili. Dotaknil se je tudi ukinitve samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve in spomenikov v Ljubljani.

Slovenija bo v nedeljo, 25. oktobra, zaznamovala dan suverenosti in 35. obletnico odhoda zadnjih vojakov JLA s slovenskega ozemlja. Osrednja državna proslava bo potekala ob 11. uri na Ukmarjevem trgu v Kopru, slavnostni govornik pa bo predsednik vlade Janez Janša.

Toda priprave na praznovanje spremljajo nesoglasja, med drugim zaradi neudeležbe praporščakov Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Janša se je na polemike odzval z ostrim zapisom na omrežju X.

»Vsi so dobrodošli, a brez simbolov agresorja,« je zapisal in nadaljeval: »Na državni proslavi ob dnevu suverenosti in ob 35. obletnici dneva, ko je bila Slovenija osvobojena zadnjega vojaka agresorske JLA, bomo prisotni vsi, ki jim je bila Slovenija intimna opcija v času osamosvojitve in jim je to še danes.«

»Manjkali bodo tisti, ki jim simbol simbol na kapi in zastavi pomeni več kot samostojna Slovenija«

Predsednik vlade je bil še posebej kritičen do tistih, ki se praznovanja ne nameravajo udeležiti. »Manjkali pa bodo očitno tisti, ki jim simbol na kapi in zastavi nekdanjega agresorja tudi po 35 letih pomeni več kot samostojna Slovenija,« je poudaril.

Pri tem ni ostal zgolj pri simbolih nekdanje države. Omenil je tudi odločitev o ukinitvi samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve in postavitev spomenika v prestolnici.

»Manjkali bodo tisti, ki so ukinili muzej slovenske osamosvojitve ali ob tem molčali, hkrati pa so sredi prestolnice postavili spomenik celo nekaterim med agresorji, ki so s poraženo jugo vojsko odšli iz Kopra oktobra 1991,« je zapisal Janša. Za kateri spomenik in katere posameznike gre, v objavi ni natančneje pojasnil. Svoje sporočilo je zaključil z besedami: »Vse je jasno in vse bo slej ko prej prišlo na svoje mesto.«

Glede proslave pa se bo kasneje oglasila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, ko bo ob 14.30 podala izjavo za javnost glede državne proslave ob dnevu suverenosti.

V Kopru bodo obeležili pomemben trenutek slovenske zgodovine

Dan suverenosti obeležujemo 25. oktobra, ko se spominjamo dokončnega umika Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije leta 1991. Zadnji vojaki so se v koprskem pristanišču vkrcali na ladje, s čimer se je končalo pomembno poglavje slovenskega osamosvajanja. Praznik v Sloveniji obeležujemo od leta 2015, vendar ni dela prost dan. Letošnjo proslavo v Kopru bodo spremljali tudi vojaški dogodki. Med drugim so napovedani predstavitev enot Slovenske vojske, sodelovanje vojaških ladij ter preleti helikopterjev in letal. Janševe besede so tako še dodatno zaostrile razpravo o tem, kako obeležiti enega najpomembnejših dogodkov slovenske osamosvojitve in kakšno mesto imajo pri tem zgodovinski simboli.

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