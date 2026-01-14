Janša upa, da se dva meseca Slovenija ne bo ukvarjala le s tem, ali bi Golob moral odstopiti ali ne

Predsednik SDS Janez Janša je bil v Semiču gost pogovornega večera, na katerem so spregovorili o nekaterih aktualnih temah in volitvah. Med drugim je napovedal, da bo prihodnja vlada, če jo bo vodila SDS, zamrznila večino prispevka za dolgotrajno oskrbo, dokler storitev ne bo na voljo.

Napovedal je tudi nadaljevanje razbremenitev plač

Po njegovi oceni je zdajšnji način plačevanja dolgotrajne oskrbe nepravičen, zato namerava, če bo vlado vodila SDS, takoj ukiniti prispevek, ki ga morajo plačevati upokojenci, večino prispevka zaposlenih in gospodarstva pa zamrzniti, dokler vse storitve dolgotrajne oskrbe ne bodo dejansko na voljo. »Kriminal je namreč, da se denar pobira, še preden se nudi storitev,« je dejal v pogovoru, ki sta ga pripravili v belokranjskem občinskem odboru SDS.

Kot enega prvih korakov Janša načrtuje tudi ukrepe za razbremenitev plač, ki jih je sprejela njegova prejšnja vlada, a jih je vlada Roberta Goloba preklicala. »Delo v Sloveniji je namreč trenutno absolutno preveč obremenjeno, zato Slovenija za mnoga podjetja ni zanimiva in svoje obrate raje odpirajo na Hrvaškem in Madžarskem,« je dejal.

Vedno, ko bi se bilo treba pogovarjati o tem, kaj ljudi pesti, kako reševati probleme, kako izkoristiti potenciale in povečati blaginjo državljanov, se na politično prizorišče spušča pasje bombice. In potem se vsi ukvarjajo s tem, namesto da bi se pogovarjali o tem, kakšne rešitve ponuja posamezna stranka, da bi bilo življenje v Sloveniji boljše. Tako je od včeraj dalje v javnosti vprašanje integritete. Ker smo dva meseca pred volitvami, upam, da se zdaj ne bomo ta dva meseca ukvarjali s KPK in s tem, ali bi Robert Golob moral odstopiti ali ne, in da to ne bo zameglilo dejanskih problemov ter vzelo ljudem možnost, da trezno in na podlagi programov odločajo, komu zaupati svoj glas na volitvah. Je pa vseeno to pomembna politična tema, ker gre za vprašanje verodostojnosti, ali nekdo drži besedo ali ne.

Spremenil bi tudi pokojninski sistem, v smislu zagotavljanja dodatnega vira denarja za pokojninsko blagajno, ne da bi pri tem dodatno obremenili plače. »Gre za prestrukturiranje upravljanja državnega premoženja, s katerim upravlja Slovenski državni holding na način, da se polovico denarja iz naložb nameni za krepitev pokojninske blagajne, polovico pa v naslednje naložbe. To je reforma, ki je možna, je pa zanjo treba imeti večino v DZ,« je opozoril.

Janša pravi, da vnaprej ne bodo izključevali nikogar

Na vprašanje voditeljice glede možnega povezovanja po volitvah je Janša dejal, da bodo koalicije sklepali šele potem, ko bodo videli, kdo vse bo v DZ, vnaprej pa da ne bodo izključevali nikogar.