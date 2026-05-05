SESTAVLJANJE VLADE

Janša: Uskladili smo izhodišča za koalicijsko pogodbo! Tako bodo sodelovali z Resni.ca (VIDEO)

Prvak SDS: Uskladili smo izhodišča za koalicijsko pogodbo, računamo, da bomo vsebine uskladili v tednu dni.
Seja Državnega zbora. FOTO: Jože Suhadolnik

Seja Državnega zbora. FOTO: Jože Suhadolnik

STA, N. Č.
 5. 5. 2026 | 13:39
 5. 5. 2026 | 14:44
Predsednik SDS-a Janez Janša je povedal, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena in da računa, da bi lahko vsebine uskladili v tednu dni. Na odločanju o mandatarju ob tem računajo tudi na glasove Resni.ce, ki sicer vztraja, da bo v opoziciji. »Resnica se je odločila, da bo v opoziciji, za del, kjer potrebujemo glasove, računamo, da se bomo uskladili z njimi,« je dejal morebitni bodoči mandatar.

Predsednik SDS-a Janez Janša je po izredni seji DZ-ja, na kateri so se poslanci seznanil z odločitvijo predsednice republike, da v prvem krogu kandidata za mandatarja ne bo predlagala, saj nihče nima zagotovljenih 46 glasov podpre, v izjavi za medije povedal, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade usklajena. 

S tem, ko se je DZ seznanil s tem, da je bil prvi krog iskanja mandatarja neuspešen, je sicer začel teči 14-dnevni rok, v katerem mora biti predlagan mandatar. V tem krogu ga lahko poleg predsednice republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev.

Izhodišča za koalicijsko pogodbo so sicer iz SDS-a poslali vsem strankam, ki so podprle spremembe zakona o vladi, torej trojčku NSi, SLS, Fokus, Demokratom in tudi Resni.ci. Od slednjih so »dobili nek odgovor, da se pač ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom«, je dejal Janša. Kljub temu se je Resni.ca odločila, da bo v opoziciji. Ker je za izvolitev mandatarja potrebna absolutna večina v DZ-ju – torej 46 glasov, ki pa jih SDS s trojčkom okoli NSi-ja in Demokrati nima – pa Janša pravi, da »za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje«.

