Janša v Bovcu nagovoril ljudi: komentiral je afero s podjetjem Progros, govoril o pestrih mesecih ...

Prvak SDS in premier Janez Janša je na srečanju članstva v Bovcu ocenil, da so za njimi pestri meseci. Takšni bodo ob lokalnih volitvah in referendumih tudi prihodnji. Kot je zagotovil, je ekipa SDS garant za spremembe. Janša se je v osrednjem nagovoru zahvalil vsem, ki so v zadnjih letih in mesecih delali za krepitev stranke. Ta je namreč po njegovih besedah ključna. Premier se je v svojem govoru sprehodil skozi delo, ki jih čaka. Kot je dejal, ima ministrska ekipa na svojih ramenih odgovornost, da stvari premika naprej. Pri tem je kot ključni izziv države izpostavil področje demografije, ki po njegovih besedah presega »ene volitve, mandat ene vlade, politične ločnice, je izziv, ki ga lahko strnemo v vprašanje, kaj bo v prihodnosti z našo domovino«. Kot je poudaril, namreč domovina niso le lepote narave, pač pa ljudje. Prav SDS pa je tista sila v Sloveniji, ki deli skrb za to področje, je zatrdil. »Mi smo nadaljevanje tega, kar je Slovenijo ali pa Slovence ohranilo kot narod in ga na koncu pred tremi desetletji in pol vzpostavilo kot nacijo z lastno državo,« je prepričan.

Ocenil je tudi, da lahko tako na tem področju, kot tudi na nekaterih drugih, trende trajno spremenijo. Poudaril je tudi, da je zmotno prepričanje morda mnogih danes zbranih v Bovcu, da bodo po tem, ko jim je uspelo sestaviti vlado, vse »čisto enostavno«. »Nekatere stvari ne bodo šle čez noč, jih pa lahko spremenimo,« je ocenil. Pri tem pa so po njegovem videnju soočeni s poskusi, da se ključno določilo iz ustave, da ima oblast v Sloveniji ljudstvo, »relativizira in se odločanje prenese drugam, v kroge, ki so zaščiteni, za katere zakoni ne veljajo, ki so nedotakljivi«. V takšni luči vidi tudi zadnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je presodila, da je zakon o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki je v mandatu prejšnje vlade prinesel nov način upravljanja javnega zavoda, v skladu z ustavo. Vsebino te odločbe ustavnega sodišča je namreč po Janševem prepričanju razumeti tako, da je nad oblastjo ljudstva oblast neizvoljenih.

Ob tem se je Janša obregnil ob sredstva, ki jih s s prispevkom državljanov letno pridobi RTVS in jih primerjal s sredstvi, namenjenimi osrednji znanstveni raziskovalni instituciji. »Ko je propaganda depolitizirane institucije vredna še enkrat več kot tisto najbolj bazično in pomembno znanstvenoraziskovalno delo, je jasno, da gremo v napačno smer,« je bil kritičen.

Komentiral afero s podjetjem Progros

V govoru se je dotaknil tudi drugega aktualnega političnega dogajanja. Med drugim je prvič komentiral afero s podjetjem Progros in neplačane obveznosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. V zgodbi gre sicer po njegovem mnenju za napačne stvari, če te držijo. »Ampak v primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost,« meni. Zato to po njegovih besedah ni novica za prve minute osrednjih poročil, pač pa bi na to mesto bolj sodilo, da interventni zakon ne stopi v veljavo že dva meseca in če ustavno sodišče o dopustnosti referenduma o njem ne bo odločilo kmalu, lahko to potencialno za dlje časa blokira oz. zavira zakonodajo, ki jo načrtujejo.

V sklepnem delu govora je Janša pogled usmeril v priprave na lokalne volitve in pozval h krepitvi članstva. Edina garancija, da bo »slovenska barka plula v pravo smer«, je, da se politična sila, zbrana v Bovcu, še bolj okrepi, je dejal. »Ni popuščanja, svoboda Sloveniji,« je pozval več tisoč zbranih na srečanju danes največje vladne stranke. Tega se sicer ob članih in podpornikih SDS udeležuje tudi več prepoznavnih obrazov stranke, med njimi poslanci in člani ministrske ekipe.