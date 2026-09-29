Janša v DZ pokazal fotografijo »trupel iz Sudana«, a se je zapletlo

V Gazi po mednarodnem pravu ni genocida, je premier Janez Janša danes dejal na seji DZ v odgovoru na vprašanje predsednika Svobode Roberta Goloba. »Odločiti se morate, ali boste prisegali na politično govorico ali na mednarodno pravo,« ga je pozval. Predlog Goloba, da bi na naslednji seji opravili razpravo o zunanji politiki, je DZ zavrnil.

V Gazi se izvaja genocid, doslej je bilo ubitih več kot 30.000 otrok, je v poslanskem vprašanju navedel Golob, ki je med drugim želel odgovore na vprašanja, kako Janša označuje ravnanje izraelske vojske v Gazi, ravnanje nezakonitih izraelskih naseljencev in krajo palestinskih ozemelj na Zahodnem bregu. Noben pristojen organ v skladu z resolucijo ZN o genocidu, sprejeto po drugi svetovni vojni, ni odločil, da se v Gazi dogaja genocid, je odvrnil Janša, ki je navedbe o genocidu označil za politični jezik. Po njegovem mnenju lahko govorimo o civilnih žrtvah, o kršenju Ženevske konvencije, o marsičem, "o genocidu pač ne moremo v skladu z mednarodnim pravom". Za govornico je Janša pokazal fotografije žrtev v Sudanu, "množico trupel, bistveno večjo, kot ste kadarkoli videli iz Gaze, pobitih kristjanov", opozoril je tudi na pobite kristjane v Nigeriji. Po svetu je žrtev tisočkrat več, je opozoril. »Zakaj se govori le o Gazi in Palestini? Ker je to neka politična govorica, ki skuša deliti svet na tiste, ki so za ubogo Palestino, in na tiste, ki so proti, ki so za genocidni Izrael. V resnici pa slika ni črno-bela,« je opozoril Janša.

Po poročanju TV Slovenija je fotografijo, ki jo je pokazal Janša, 6. marca letos na svojem Instagram profilu objavil žvižgač David McIntosh, nekdanji britanski marinec, ki je med avgustom in oktobrom 2025 v Gazi deloval kot plačanec za zaščito ene izmed štirih točk za razdelitev pomoči pod okriljem humanitarne fundacije za Gazo. Z razmerami, ki so prikazane na fotografiji, naj bi se ujemala tudi njegova pričevanja. Kot je še poročala televizija, se v premierjevem kabinetu glede fotografije sklicujejo na dva dni staro objavo na družbenem omrežju X, v kateri je uporabnica z imenom Victoria Forever Maga zapisala, da gre za pokol nearabskih prebivalcev v Sudanu junija lani. V komentarju pod objavo naj bi se nato sama popravila, da gre za leto 2023.

V dopolnitvi vprašanja je Golob opozoril, da je Slovenija kot edina članica EU glasovala proti izjavi, s katero bi EU obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem Bregu, in želel odgovor, kdo in zakaj je tako odločil, pa tudi, zakaj se odločitve o spremembi zunanje politike sprejemajo mimo parlamenta. Janši je ob tem očital, da "zaradi neumnih in nesmiselnih vojn prijateljev sedanje vlade vsi plačujemo dražjo nafto in težje živimo", pa tudi, da je Slovenijo osramotil ne le pred celo Evropo, temveč prejšnji teden v Združenih narodih. Glede odnosa med Slovenijo in Izraelom je Janša ponovil, da jih njegova vlada zgolj normalizira. Ti odnosi so bili od leta 1991 do prihoda prejšnje vlade leta 2022 normalni, je zatrdil premier.

Na Bližnjem vzhodu, tudi v Izraelu, se je v teh desetletjih dogajalo marsikaj, ''pa nismo ukazovali univerzam, da ne smejo sodelovati z raziskovalnimi institucijami v Izraelu, nismo dajali izraelskih politikov na črne liste, nismo omejevali gospodarskega sodelovanja z Izraelom", je navedel Janša. »Na slovenski zemlji je več kot 700 prikritih morišč, še vedno nismo lastnih mrtvih pokopali, pa se ukvarjamo z Izraelom,« je med drugim opozoril.

Golob je ocenil, da Janša ni odgovoril na vprašanja, med drugim o tem, kdo mu daje pravico odločitev o spremembah zunanje politike mimo parlamenta. Predlagal je, da DZ na naslednji seji opravi razpravo v zvezi z nacionalno varnostjo in zunanjo politiko. DZ je predlog zavrnil; zanj je glasovalo 29, proti pa 40 poslancev.