Ko Janša v tajnosti sestavlja vladno ekipo, Golob že govori o seznamu za odstrel (VIDEO)

Janez Tomažič v komentarju Ko je sto dni miru le še folklora v Delu piše o sestavljanju vlade. Meni, da se ta vlada od prejšnjih razlikuje v tem, da vzporedno z vlado, ki opravlja tekoče posle, deluje že pred imenovanjem ministrov. Dodaja, da lahko pričakujemo, da bo vlada trajala, kar je mogoče soditi tudi iz počasnejšega sestavljanja.

Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministrski ekipi 15 članov. Pred vložitvijo liste kandidatov za ministre v DZ morajo stranke imena svojih kandidatov potrditi še na organih. Ko bodo ti koraki za njimi in bodo imena v DZ, pa bodo sledile predstavitve najverjetnejših bodočih ministrov pred pristojnimi delovnimi telesi DZ. Tem se morajo namreč kandidati predstaviti najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidatur.

»Tokratna koalicija vlada že med sestavljanjem ekipe, vzporedno z vlado, ki opravlja tekoče posle. Zakone so začeli vlagati takoj, ko se je v državnem zboru odprlo vložišče. Večina v državnem zboru je tako sprejela interventni zakon in zakon o prikritih grobiščih, odpira tudi zakon o reprezentativnosti sindikatov, lahko bi vložila zakon o instituciji Skok, ki se bo ukvarjala s pregonom korupcije, in podobno,« je navedel Delov komentaror.

In še, da bo zanimivo spremljati, kakšen bo odnos Janševevlade do drugih deležnikov, na primer do medijev. Mrcvarjenje STA in grob obračun z RTV Slovenija v kombinaciji s kadrovskim prevzemom je sprožil verižno reakcijo skupinskega odpora in nasprotovanja vladi. Ali so se iz tega česa naučili, bomo videli takoj, ko bo vlada potrjena, je še dodal.

Kdo bo naslednji?

Ob tem se je oglasil tudi odhajajoči premier Robert Golob in nastajajoči vladi Janeza Janše namenil nekaj žolčnih besed. Sprašuje se namreč, kdo bo naslednji.

»Veste, kaj imajo skupnega nevladniki, RTV, sindikati, po novem še policija, obveščevalna služba? Vsi so na seznamu. Ta nova, Janševa vlada, niti še ni prevzela oblasti, ampak so že na polno v akciji. Vsem bodo vzeli najprej denar. Pa ne zato, da bi kaj prišparali, ampak zato, da jih utišajo, da jim vzamejo glas. In zato je pravo vprašanje samo eno: kdo bo naslednji?« je povedal Golob.