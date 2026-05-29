MINISTRI KMALU NA ZASLIŠANJA

Janša vložil ministrsko listo, to sledi zdaj

Če ne bo presenečenj, bo Slovenija kmalu dobila novo vlado.
Janez Janša FOTO: Voranc Vogel
STA, A. G.
 29. 5. 2026 | 08:01
Po vložitvi liste ministrskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi DZ. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečenj, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. Potem ko so v četrtek organi koalicijskih strank potrdili svoje ministrske kandidate, naj bi mandatar in predsednik SDS Janez Janša kandidatno listo v DZ vložil že v četrtek zvečer. S spletne strani DZ to sicer še ni razvidno.

V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Koalicijski partnerji kadrovskega razreza v preteklih dneh javnosti uradno niso predstavili, so pa v četrtek organi SDS, NSi in Demokratov prižgali zeleno luč svojim kandidatom. Tako je že jasno, da bo sedem ministrskih stolčkov pripadlo SDS, pet trojčku okoli NSi, Demokratom pa tri.

Vodenje ministrstva za finance bo prevzel Andrej Šircelj, kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je Franci Matoz, za ministra za zunanje in evropske zadeve pa Tone Kajzer. Na ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino prihaja Borut Rončevič, na ministrstvo za okolje in prostor pa Polona Rifelj. Kandidatka za ministrici za kulturo je Ignacija Fridl Jarc, za vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu pa Suzana Lep Šimenko.

Zaslišanja ministrskih kandidatov

Ministrski kandidati NSi so prvak NSi Jernej Vrtovec za infrastrukturo in energetiko, Valentin Hajdinjak za obrambo, vodja poslancev Janez Cigler Kralj za kmetijstvo in Mateja Ribič za demografijo, družino in socialne zadeve. Peti resor trojčka bo pripadel Fokusu, in sicer Moniki Kirbiš Rojs, ki bo prevzela ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Medtem bo SLS ostala brez ministrskega mesta.

Kandidata Demokratov pa sta ob predsedniku stranke Anžetu Logarju, ki se mu obeta vodenje resorja za gospodarstvo in delo, še vodja poslancev Tadej Ostrc za zdravstvo in veleposlanik Mihael Zupančič za pravosodje.

Med prvimi nalogami, ki ministrske naloge čakajo po vložitvi njihovih kandidatur v DZ, je predstavitev svojih načrtov za delo na posameznih resorjih pred člani pristojnih delovnih teles DZ. Zaslišanja ministrskih kandidatov po poslovniku potekajo najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi liste v DZ. Če bo njihova predstavitev za odbor ustrezna, DZ na seji glasuje o listi kandidatov za ministre kot celoti, na javnem glasovanju pa jo mora potrditi večina navzočih poslancev. Vlada nastopi funkcijo, če sta imenovani več kot dve tretjini ministrov, pri čemer ministri brez resorja ne štejejo.

