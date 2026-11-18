Pred drugim krogom ljubljanskih županskih volitev se zaostruje besedni spopad glede podpore desnih volivcev. Predsednik SDS Janez Janša je že napovedal, da se volivci njegove stranke po njegovem mnenju volitev ne bodo udeležili, saj ne vidijo bistvene razlike med Zoranom Jankovićem in Luko Mescem. Zdaj se je oglasil še Aleš Hojs, ki je bil do obeh kandidatov zelo kritičen, čeprav je priznal, da mu je Mesec osebno bližje.

Luka Mesec in Zoran Janković. FOTO: Jože Suhadolnik, Matej Družnik

Janša je tako ocenil, da po njegovem mnenju volivci SDS v drugem krogu sploh ne bodo glasovali. Razlog? Po njegovem je zanje vseeno, kateri od kandidatov bo zmagal.

Na prvem krogu ljubljanskih županskih volitev 15. novembra 2026 sta po neuradnih podatkih prejela: Zoran Janković: 39.239 glasov (34,9 %) Luka Mesec: 29.352 glasov (26,1 %) Janković je tako prejel 9.887 glasov več kot Mesec. Podatki temeljijo na približno 99 odstotkih preštetih glasovnic. Kandidata se bosta v drugem krogu pomerila 29. novembra 2026.

»Mislim, da tisti, ki so podprli Slovensko demokratsko stranko v prvem krogu, ne bodo sodelovali na teh volitvah, ker je čisto vseeno,« je dejal Janša. Ob tem je ocenil, da se politične razmere v prestolnici ne bodo bistveno spremenile ne glede na izid volitev.

Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik

»Če bo zmagal Janković, je jasno, da je to njegov zadnji mandat, če bo zmagal Mesec, pa bo županoval s strukturo Jankovića in veliko vprašanje je, kdo bo vodil Mestno občino Ljubljana,« je povedal.

Hojs brez zadržkov: »Se boste že sami zmenili, katera mafija bo vladala«

Še ostrejši je bil član SDS in nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki se je v sredo, 18. novembra, na družbenem omrežju X odzval na zapis slovenskega slikarja, ilustratorja in političnega komentatorja Arjana Pregla, ki je znan po kritičnih odzivih na družbeno-politično dogajanje.

Aleš Hojs FOTO: Leon Vidic/delo

»Dajte no, Arjan. Pa si ja ne želite, da bi 'domobranci, nacisti, zaplinjevalci ...' in ne vem kaj vse smo bili, sedaj za Lukca glasovali,« je zapisal. Nato je nadaljeval s še ostrejšimi besedami. »Ne da nimamo, imamo isto kliko, dveh obrazov, ki bi sedaj, vsak po svoje, rada naše glasove. Se boste že sami zmenili, katera mafija bo vladala.«

Presenetljivo priznanje: »Luka mi je bližje«

Kljub ostrim besedam pa je Hojs v drugi objavi priznal, da med kandidatoma vendarle vidi določene razlike. Pri tem je izpostavil prav Luko Mesca. »Ne! Luka mi je bližje. V nekaterih človeških dimenzijah je nivoje nad Jankovićem,« je zapisal. A takoj zatem je pojasnil, zakaj to po njegovem še ni zadosten razlog, da bi Mesca podprl na volitvah.

»A ker gre za lokalno politiko, ne za moralno razsodišče (v tem primeru bi Janković že leta moral biti bivši), ni razlogov, da bi izbirali med slabo in katastrofalno opcijo,« je dodal Hojs.