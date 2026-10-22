Janša z ostrim opozorilom: »Levičarji, roke proč od Slovenije!« Kaj se pripravlja na slovenskih ulicah?

Predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša je na družbenih omrežjih objavil odločno opozorilo pred nasiljem, kakršnemu smo bili v zadnjih dneh priča v nekaterih evropskih mestih. Njegove besede prihajajo v času, ko po spletu krožijo pozivi k protestom, med napovedanimi prizorišči pa je tudi Ljubljana.

»Nikoli ne bomo dovolili, da se nasilje iz nekaterih evropskih mest preseli k nam. Levičarje, ki na to že javno pozivajo, opozarjamo: Roke proč od Slovenije!« je na družbenih omrežjih zapisal predsednik vlade Janez Janša.

Janša je ob svojem opozorilu delil tudi posnetke protestov v Franciji in Italiji, kjer je prihajalo do nasilja, uničevanja in spopadov s policijo. Ob tem je objavil domnevno vabilo na proteste v Sloveniji, predvidene za 21. november, na katerem pa ni navedena lokacija dogodka.

Protesti napovedani tudi v Ljubljani, organizatorji neznani

Po družbenih omrežjih kroži tudi plakat, ki pod imenom Generacija Z napoveduje vseevropske proteste 20. novembra. Med mesti, kjer naj bi potekali shodi, je navedena tudi Ljubljana.

Pojavljajo se tudi pozivi k protestom proti draginji, korupciji in negotovi prihodnosti mladih. Toda ob tem ostaja precej nejasnosti. Kdo stoji za napovedanimi shodi, kdo jih organizira in ali bodo v Sloveniji dejansko potekali?

Kdo je pripravil plakate, kdo stoji za njihovim širjenjem?

Janša je svoje opozorilo naslovil neposredno na levičarje, ki jim očita javno pozivanje k nasilju. Pri tem ni navedel konkretnih imen posameznikov ali organizacij, ki naj bi pozivali k nasilnim dejanjem.

Janševa objava tako odpira tudi vprašanje verodostojnosti spletnih vabil. Za zdaj namreč ni jasno, kdo je pripravil plakate, kdo stoji za njihovim širjenjem in ali gre za dejansko organizirane proteste.