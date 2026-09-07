  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V SREDO SE BO ZGODILO

Pred prihodom Izraelcev Janša z ostrim sporočilom: »Vlada le popravlja škodo levičarskega ekstremizma«

V sredo bodo odprli rezidenčno izraelsko veleposlaništvo, predsednik vlade pa je pred tem znova zavrnil kritike zaradi odprtja ambasade, Fundacija Hind Rajab medtem v Sloveniji kazensko ovadila izraelskega zunanjega ministra.
Premier Janez Janša in izraelski zunanji minister Gideon Sar. FOTO: Borut Zivulovic Reuters/Alex Brandon Via Reuters

Premier Janez Janša in izraelski zunanji minister Gideon Sar. FOTO: Borut Zivulovic Reuters/Alex Brandon Via Reuters

Izraelski zunanji minister Gideon Sar. FOTO: Alex Brandon Via Reuters

Izraelski zunanji minister Gideon Sar. FOTO: Alex Brandon Via Reuters

Premier Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Premier Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Fundacija Hind Rajab vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra. FOTO: Barbara Vodopivec

Fundacija Hind Rajab vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra. FOTO: Barbara Vodopivec

Premier Janez Janša in izraelski zunanji minister Gideon Sar. FOTO: Borut Zivulovic Reuters/Alex Brandon Via Reuters
Izraelski zunanji minister Gideon Sar. FOTO: Alex Brandon Via Reuters
Premier Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters
Fundacija Hind Rajab vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra. FOTO: Barbara Vodopivec
M. U.
 7. 9. 2026 | 18:46
 7. 9. 2026 | 20:25
3:52
A+A-

Poročali smo že, da v Slovenijo v sredo na uradni obisk prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki ga bo spremljala tudi gospodarska delegacija. Eden osrednjih dogodkov obiska bo odprtje prvega rezidenčnega veleposlaništva Izraela v Ljubljani. Iz predsedničinega programa pa je mogoče sklepati, da Nataše Pirc Musar na slovesnosti ne bo, saj bo isti dan v Oslu na pogrebu norveškega kralja Haralda V.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar. FOTO: Alex Brandon Via Reuters
Izraelski zunanji minister Gideon Sar. FOTO: Alex Brandon Via Reuters

image_alt
Vlada ukinja politiko antisemitizma, levica je na nogah (VIDEO)

Obisk zunanjega ministra Izraela v Sloveniji

Minister za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije Tone Kajzer bo v sredo, 9. septembra, na uradnem obisku gostil ministra za zunanje zadeve države Izrael Gideona Sara, ki se bo v Sloveniji mudil skupaj z gospodarsko delegacijo. Obisk je namenjen krepitvi odnosov in sodelovanja med državama ter izmenjavi mnenj glede aktualnega dogajanja v Izraelu, širši regiji Bližnjega vzhoda ter mirovnih prizadevanj. V sklopu obiska bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport, ministrstvom za zunanje in evropske zadeve ter javno agencijo SPIRIT Slovenija potekal poslovni forum z namenom krepitve gospodarskega sodelovanja med državama. Na forumu bo več kot 50 predstavnikov podjetij iz Slovenije in Izraela razpravljalo o priložnostih za krepitev poslovnega sodelovanja. Minister Kajzer se bo udeležil tudi uradnega odprtja izraelskega veleposlaništva v Sloveniji, sledila bo še novinarska konferenca zunanjih ministrov.

No, izraelski minister Sar je odprtje prvega izraelskega rezidenčnega veleposlaništva v Sloveniji napovedal po prihodu vlade Janeza Janše na oblast. Vodila ga bo veleposlanica Ruth Cohen-Dar, ki je te naloge doslej opravljala kot nerezidenčna veleposlanica.

»Vlada samo popravlja škodo levičarskega ekstremizma«

Premier Janša pa je na omrežju X razložil, da je Slovenija edina država v regiji, ki nima še rezidenčne ambasade Izraela. Imajo jo tudi vse sosednje države, torej Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška.

Pri tem je dodal, da njegova vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko in popravlja škodo levičarskega ekstremizma. »Samo gospodarska škoda zaradi antisemitske politike golobove koalicije je ogromna,« je še dodal Janša. 

image_alt
Janša: Zunanjo politiko vodi vlada, v ozadju spor: kdo določa smer te politike? (VIDEO)

Premier Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters
Premier Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Že napovedane demonstracije proti odprtju ambasade

Visoki obisk iz Izreale in odprtje izraelskega veleposlaništva pa sproža ogorčenje v delu civilne družbe. Tako se v Ljubljani napovedujejo  demonstracije.

Fundacija Hind Rajab vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra. FOTO: Barbara Vodopivec
Fundacija Hind Rajab vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra. FOTO: Barbara Vodopivec

Kazenska ovadba zoper zunanjega ministra 

Fundacija Hind Rajab je danes na slovensko policijo in državno tožilstvo Republike Slovenije vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara. Očita mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstvev in mučenja. Fundacija Hind Rajab je osredotočena na pravni pregon storilcev in na iskanje pravice za hudodelstva proti človečnosti, vojna hudodelstva in genocid, ki jih izvaja izraelska država nad palestinskim prebivalstvom. 

Shod pod geslom »Ne genocidnemu veleposlaništvu« so napovedali v študentskem društvu Iskra, kjer so izpostavili, da Izrael v Gazi že več kot tri leta izvaja genocid, ki je terjal že več kot sto tisoč življenj Palestink in Palestincev, tudi številnih otrok. Shod so sicer podprli tudi v stranki Levice z besedami: »Slovenija noče in ne potrebuje izraelske ambasade - torej centra za pranje javne podobe režima, za lobiranje za nove politične usluge in za operacije tipa Black Cube,«.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Janez JanšaSlovenijaIzraelNataša Pirc MusarvladaveleposlaništvoGideon SarRuth Cohen-Dar
ZADNJE NOVICE
21:09
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČIŠČENJE

Kis in belilo? Nikar skupaj, posledice so lahko nevarne

Alkoholni kis je za okolje boljša izbira od agresivnih detergentov, kljub temu pa moramo biti pri njegovi uporabi previdni.
7. 9. 2026 | 21:09
20:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
FIZIČNI OBRAČUN

Kros motorja zanetila spor na Cerkljanskem: eden grozil, drugi moškega večkrat udaril v obraz

Policisti Policijske postaje Idrija so obravnavali suma kaznivih dejanj grožnje in lahke telesne poškodbe.
7. 9. 2026 | 20:31
20:16
Novice  |  Svet
BALKAN

Napeto v Srbiji: vlada predsedniku Vučiću predlagala, da razpusti parlament in razpiše volitve

Aleksandru Vučiću bi položaj predsednika vlade omogočil, da ostane na oblasti.
7. 9. 2026 | 20:16
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Horoskop od 8. do 14. septembra: Za več znamenj se obetajo napredovanja

Rojeni v znamenju raka, naj ne bodo pikolovski v odnosih, škorpijone bo mikala ljubezenska afera.
7. 9. 2026 | 20:00
19:44
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Ta preprosta navada lahko spremeni vaš zakon na bolje

Vadba ne vpliva le na zdravje posameznika, temveč tudi na medosebne odnose.
7. 9. 2026 | 19:44
19:06
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŠKODOVAN

Spust z Vršiča se je končal z nesrečo: Hrvat trčil naravnost v zapornico in se poškodoval

Policija znova opozarja kolesarje, naj hitrost prilagodijo razmeram na cesti, predvsem na zahtevnejših gorskih odsekih in pri spustih.
7. 9. 2026 | 19:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Vlagatelji, pozor: kaj se dogaja na trgih?

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Potovanja, prevoz in malica za mlade cenejši

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki