Pred prihodom Izraelcev Janša z ostrim sporočilom: »Vlada le popravlja škodo levičarskega ekstremizma«

Poročali smo že, da v Slovenijo v sredo na uradni obisk prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar, ki ga bo spremljala tudi gospodarska delegacija. Eden osrednjih dogodkov obiska bo odprtje prvega rezidenčnega veleposlaništva Izraela v Ljubljani. Iz predsedničinega programa pa je mogoče sklepati, da Nataše Pirc Musar na slovesnosti ne bo, saj bo isti dan v Oslu na pogrebu norveškega kralja Haralda V.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar. FOTO: Alex Brandon Via Reuters

Obisk zunanjega ministra Izraela v Sloveniji Minister za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije Tone Kajzer bo v sredo, 9. septembra, na uradnem obisku gostil ministra za zunanje zadeve države Izrael Gideona Sara, ki se bo v Sloveniji mudil skupaj z gospodarsko delegacijo. Obisk je namenjen krepitvi odnosov in sodelovanja med državama ter izmenjavi mnenj glede aktualnega dogajanja v Izraelu, širši regiji Bližnjega vzhoda ter mirovnih prizadevanj. V sklopu obiska bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport, ministrstvom za zunanje in evropske zadeve ter javno agencijo SPIRIT Slovenija potekal poslovni forum z namenom krepitve gospodarskega sodelovanja med državama. Na forumu bo več kot 50 predstavnikov podjetij iz Slovenije in Izraela razpravljalo o priložnostih za krepitev poslovnega sodelovanja. Minister Kajzer se bo udeležil tudi uradnega odprtja izraelskega veleposlaništva v Sloveniji, sledila bo še novinarska konferenca zunanjih ministrov.

No, izraelski minister Sar je odprtje prvega izraelskega rezidenčnega veleposlaništva v Sloveniji napovedal po prihodu vlade Janeza Janše na oblast. Vodila ga bo veleposlanica Ruth Cohen-Dar, ki je te naloge doslej opravljala kot nerezidenčna veleposlanica.

»Vlada samo popravlja škodo levičarskega ekstremizma«

Premier Janša pa je na omrežju X razložil, da je Slovenija edina država v regiji, ki nima še rezidenčne ambasade Izraela. Imajo jo tudi vse sosednje države, torej Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška.

Pri tem je dodal, da njegova vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko in popravlja škodo levičarskega ekstremizma. »Samo gospodarska škoda zaradi antisemitske politike golobove koalicije je ogromna,« je še dodal Janša.

Premier Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Že napovedane demonstracije proti odprtju ambasade

Visoki obisk iz Izreale in odprtje izraelskega veleposlaništva pa sproža ogorčenje v delu civilne družbe. Tako se v Ljubljani napovedujejo demonstracije.

Fundacija Hind Rajab vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra. FOTO: Barbara Vodopivec

Kazenska ovadba zoper zunanjega ministra Fundacija Hind Rajab je danes na slovensko policijo in državno tožilstvo Republike Slovenije vložila kazensko ovadbo zoper izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara. Očita mu kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstvev in mučenja. Fundacija Hind Rajab je osredotočena na pravni pregon storilcev in na iskanje pravice za hudodelstva proti človečnosti, vojna hudodelstva in genocid, ki jih izvaja izraelska država nad palestinskim prebivalstvom.

Shod pod geslom »Ne genocidnemu veleposlaništvu« so napovedali v študentskem društvu Iskra, kjer so izpostavili, da Izrael v Gazi že več kot tri leta izvaja genocid, ki je terjal že več kot sto tisoč življenj Palestink in Palestincev, tudi številnih otrok. Shod so sicer podprli tudi v stranki Levice z besedami: »Slovenija noče in ne potrebuje izraelske ambasade - torej centra za pranje javne podobe režima, za lobiranje za nove politične usluge in za operacije tipa Black Cube,«.