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URADNI OBISK

Janša z Urško pri papežu: Odnos Slovenije z Vatikanom ima trdne temelje (FOTO)

Odnos Slovenije z Vatikanom ima trdne temelje, je ocenil premier. Obiskal je tudi italijansko predsednico vlade Giorgio Meloni.
Janša in papež Leon XIV. sta si izmenjala darila, premier mu je med drugim izročil teniški lopar našega mladega šampiona Žiga Šeška.
Janša in papež Leon XIV. sta si izmenjala darila, premier mu je med drugim izročil teniški lopar našega mladega šampiona Žiga Šeška.
Aleksander Brudar
 6. 10. 2026 | 06:45
4:07
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Sikstinska kapela z Michelangelovim Stvarjenjem (1508–1512) na stropu in štirje papeški prostori, ki jih je za papeža Julija II. začel poslikavati Rafael s svojo delavnico med letoma 1508 in 1524, sta dve izjemni znamenitosti Vatikanskih muzejev. Vse to si je včeraj v okviru enodnevnega obiska Vatikana in italijanske prestolnice Rim skupaj s soprogo Urško Bačovnik Janša ogledal premier Janez Janša. Predsednika slovenske vlade je pred tem uradno sprejel papež Leon XIV.; izmenjala sta si nekaj besed v papeževi zasebni knjižnici, pred skupinskim fotografiranjem pa še darila. Kot smo izvedeli, je Janša svojemu gostitelju poklonil Zdravljico v slovenščini in angleščini, podpisani lopar slovenskega teniškega igralca Žige Šeška, saj je znano, da je Leon XIV. velik ljubitelj tenisa, ter križec iz Macesnove gorice, brezna v Kočevskem, ki je bil najden leta 2005. Prav tako mu je dal v dar svoji knjigi, in sicer angleška prevoda knjig Premiki: nastajanje in obramba slovenske države 1988–1992​ in Okopi.

Janša, prvi visoki predstavnik Slovenije, ki ga je sprejel novi papež, je po srečanju ocenil, da ima odnos Slovenije z Vatikanom trdne temelje, stike pa formalizirane z dvostranskim sporazumom, ta je bil sklenjen leta 2001 in ratificiran leta 2004. Dodal je, da sta s svetim očetom govorila o tem, ali bi mogoče ta sporazum nadgradili »na ta način, da je to nekaj trajnega, ne da pa vsaka vlada potem neke stvari spreminja«. Konec novembra letos bo minilo že 19 let, odkar je Janšo v času njegovega prvega premierskega mandata na obisku v Vatikanu in Rimu sprejel takratni papež Benedikt XVI.

29. novembra 2007

je obiskal papeža Benedikta XVI.

Premier se je včeraj v palači Chigi srečal tudi s predsednico italijanske vlade Giorgio Meloni. Kot je včeraj iz Rima poročal Delov dopisnik Gašper Završnik, so bili dvostranski obiski na ravni premierov med Italijo in Slovenijo v zadnjem desetletju redki. Dejstvo, da Melonijeva kot premierka še ni obiskala Slovenije, pa po oceni Pietra Sale iz rimske pisarne Evropskega sveta za zunanje zadeve (ECFR) politično izstopa prav zaradi trdnih odnosov med državama. Razloge za to vidi predvsem v njenem načinu vodenja zunanje politike, ki ga bolj kot ideološkega ocenjuje kot zelo pragmatičnega. »Gradi odnose, ki ji pomagajo dosegati rezultate pri konkretnih vprašanjih,« je pojasnil za Delo. Pri tem je izpostavil Albanijo, kjer je s premierom ​Edijem Ramo vzpostavila tesne stike, da bi pridobila močnega partnerja na področju migracij, in nedavno krizo v Ceuti, ob kateri je poskušala evropski odziv usmerjati skupaj s socialdemokratsko predsednico danske vlade Mette Frederiksen.

Janša prvi visoki predstavnik Slovenije, ki ga je sprejel novi papež.

Z Urško Bačovnik Janša si je ogledal tudi Sikstinsko kapelo.

Srečal se je tudi z italijansko premierko Giorgio Meloni.

Slovenska delegacija pri svetem očetu FOTOGRAFIJI: Simone Risoluti/Afp
Slovenska delegacija pri svetem očetu FOTOGRAFIJI: Simone Risoluti/Afp

Senatorka Tatjana Rojc iz vrst opozicijske Demokratske stranke možne razloge za premierkino izogibanje, da obišče vzhodno sosedo, išče tudi pri njenih svetovalcih, med katerimi imajo nekateri po njeni oceni »omalovažujoč odnos do Slovencev in Slovenije«. V diplomatskih krogih je, kot je še poročal dopisnik iz Rima, mogoče slišati, da so redkejši obiski na ravni premierov v primerjavi s tistimi na ravni predsednikov držav povezani tudi s pomanjkanjem kemije med nekdanjim premierjem Robertom Golobom in Melonijevo. Janša pa da po drugi strani, kakor je ob tem razmišljal dober poznavalec političnega dogajanja na obeh straneh meje Luka Lisjak Gabrijelčič, v svoji zunanjepolitični strategiji več poudarka namenja odnosu s sosedami. V tem smislu pa da zato ni presenetljivo, da je za enega svojih prvih bilateralnih obiskov od vnovičnega prevzema oblasti izbral Italijo. 

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