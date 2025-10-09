  • Delo d.o.o.
O PREŽIVETJU

Janša zafrkljivo nad Mesca: »Minister brez enega samega delovnega dne prakse pač ne ve, kaj so to podatki«

Šef opozicije se je oglasil po sestanku trgovcev in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
M. U.
 9. 10. 2025 | 15:15
 9. 10. 2025 | 15:16
2:15
Člani upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) so ta teden razpravljali o aktualnih zakonodajnih pobudah in gospodarskih razmerah, ki vplivajo na poslovanje trgovine. Pridružil se jim je tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. 

Po podatkih Ajpesa so v letu 2024 prihodki v trgovini stagnirali, neto čisti dobiček se je znižal, stroški dela so se povečali za 6,6 odstotka, produktivnost pa zgolj za 1,3 odstotka.

Predsednica TZS Mariča Lah je v predstavitvi trenutnega stanja v trgovinski panogi opozorila, da se sektor sooča z vse večjimi pritiski in stroški, zaradi česar postaja njegovo poslovanje vse bolj zahtevno.  V letu 2025 v trgovini že zaznavajo tudi prve znake krčenja števila zaposlenih, zmanjšuje se število prostih delovnih mest v dejavnosti, so zaskrbljeni v TZS.

Glede predloga vlade za uvedbo obveznega izplačila božičnice so člani upravnega odbora TZS poudarili, da božičnico podpirajo, vendar mora biti prostovoljna ter brez davkov in prispevkov. 

Na seji so Mesca opozorili, da je Slovenija po skupni obremenitvi plač na šestem mestu med državami z najvišjimi obremenitvami tako davkov kot tudi prispevkov. Ta podatek pa je še nekoliko višji, če se doda še prispevek za dolgotrajno oskrbo.

Minister je izpostavil pripravljenost za nadaljevanje dialoga s socialnimi partnerji ter izpostavil, da slovensko gospodarstvo vstopa v zahtevno obdobje, ki je posledica predvsem globalnih gospodarskih razmer in geopolitične nepredvidljivosti. 

Janša kritičen: »Dobro, da smo sploh še živi ob taki oblasti«

Se je pa ob srečanje ministra Mesca in trgovcev obregnil šef opozicije. Tako je Janez Janša poudaril: »Čemu se čudimo? Minister za delo brez enega samega delovnega dne prakse pred funkcijo pač ne ve, kaj so to podatki. Dobro, da smo sploh še živi ob taki oblasti.«

